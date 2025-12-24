Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil Governo publica decreto que reajusta salário mínimo para R$ 1.621 em 2026.

O salário mínimo será de R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. O aumento é de R$ 103 e foi divulgado nesta quarta-feira (24), por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), pelo governo federal. O valor anterior era de R$ 1.518.

O valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 54,04, enquanto o valor por hora será de R$ 7,37. Além de trabalhadores que recebem um ou múltiplos salários mínimos, o piso servirá de referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais.

Em 2023 o Governo do Brasil aderiu a Política de Valorização do Salário Mínimo. Com isso, desde 1° de janeiro de 2024, os reajustes anuais do salário mínimo levam em conta a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), dos 12 meses anteriores, mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo ano anterior ao ano vigente.





Caso o PIB não apresente crescimento, o salário mínimo será reajustado pelo INPC. Pela regra, o reajuste do salário mínimo está sujeito ao limite máximo de 2,5% ao ano, devido ao teto de gastos.