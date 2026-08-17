Agência Brasil Bolsa Família é pago a novo grupo nesta quarta; veja quem recebe

O Bolsa Família de agosto de 2026 começa a ser pago amanhã (18). Os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica Federal de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Atualmente, o programa atende cerca de 19,08 milhões de famílias em todo o Brasil. Ele é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e tem como objetivo garantir uma renda mínima para ajudar nas despesas básicas.

Os pagamentos seguem até o dia 31 de agosto. Como o calendário é organizado de forma escalonada, alguns beneficiários terão uma pausa entre uma data e outra por conta do final de de semana.

Essa pausa não significa que o benefício foi bloqueado ou suspenso. O pagamento apenas segue a data definida de acordo com o NIS.

Calendário do Bolsa Família de agosto

NIS final 1: 18/8

NIS final 2: 19/8

NIS final 3: 20/8

NIS final 4: 21/8

NIS final 5: 24/8

NIS final 6: 25/8

NIS final 7: 26/8

NIS final 8: 27/8

NIS final 9: 28/8

NIS final 0: 31/8

Com isso, quem tem NIS final 5, 6, 7, 8 e 9 terá uma pausa entre os pagamentos por causa do fim de semana. O mesmo acontece com quem possui NIS final 0, que receberá o benefício somente na segunda-feira (31).

Quanto o beneficiário pode receber?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, mas a parcela pode aumentar de acordo com a composição familiar.

Entre os adicionais estão:

R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos;

R$ 50 para nutrizes, que são mães de bebês de até seis meses.

Por isso, algumas famílias podem receber R$ 850 ou até mais todos os meses.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para entrar no programa, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados.

A principal regra é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para chegar a esse valor, o Governo soma a renda de todos os integrantes da família e divide pela quantidade de moradores.

Mas não basta apenas estar dentro do limite de renda. Também é preciso cumprir algumas regras nas áreas de saúde e educação.

Entre elas estão:

acompanhamento pré-natal para gestantes; vacinação de acordo com o calendário nacional; acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos; frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos; frequência escolar mínima de 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos.

Entenda a Regra de Proteção

Quem consegue um emprego não perde automaticamente o beneficio. A Regra de Proteção permite que algumas famílias continuem recebendo parte do benefício mesmo depois que a renda aumenta.

Pelas regras atuais, quando a renda por pessoa passa de R$ 218, mas permanece dentro do limite de R$ 706, a família pode continuar recebendo 50% do valor do benefício durante um período determinado.

Para famílias com renda instável, esse período pode chegar a 12 meses. Já para famílias com renda estável, como aquelas que recebem aposentadoria, pensão ou BPC, o prazo pode ser de até dois meses.

A regra existe para evitar que a família perca o benefício imediatamente após conseguir aumentar a renda.

Como consultar o pagamento?

Reprodução Novo layout do aplicativo do Bolsa Família

O beneficiário pode consultar o valor e a data do pagamento pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Também é possível movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem ou utilizar o cartão do Bolsa Família para realizar pagamentos e saques.

É importante conferir os dados e atualizar as informações sempre que houver mudanças na família, como nascimento de um filho, mudança de endereço ou alteração na renda.

A frequência escolar faz parte das regras para continuar recebendo o benefício.

O acompanhamento de saúde também é uma das exigências do programa.

Informe a mudança de renda no CadÚnico. Dependendo do valor recebido, a família pode entrar na Regra de Proteção.

Agora, é só conferir o último dígito do NIS e verificar a data correspondente no calendário para saber quando o dinheiro estará disponível.

*Estagiária sob supervisão