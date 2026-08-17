Divulgação Aplicativo do Tesouro Direto

O aplicativo do Tesouro Direto será desativado definitivamente nesta segunda-feira (17). A partir de hoje, quem investe em títulos públicos deverá usar o Portal do Investidor ou o aplicativo do banco ou da corretora onde mantém a conta para acompanhar os investimentos.

O que muda para quem investe no Tesouro Direto?

A principal mudança é o canal usado para acessar os investimentos. O fim do aplicativo não interfere nos títulos que já foram comprados nem no dinheiro aplicado.

Quem investe poderá continuar realizando as principais operações normalmente.

Pelo Portal do Investidor, será possível:

consultar os títulos;

acompanhar a carteira de investimentos;

verificar a rentabilidade;

conferir o saldo;

realizar aplicações;

fazer resgates;

consultar o histórico de operações.

O dinheiro investido vai ser afetado?

Não, a desativação do aplicativo não vai alterar nada dos investimentos dos participantes do programa.

Segundo o Tesouro Direto, os títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados. Por isso, não é necessário resgatar os investimentos ou fazer qualquer procedimento por causa do encerramento do aplicativo.

A mudança acontece apenas na forma de consultar e administrar a carteira.

Por que o aplicativo será desativado?

Segundo o Tesouro Nacional, a medida faz parte da “construção de uma nova experiência para os investidores”.

A proposta é preparar uma nova estrutura tecnológica para o programa, com uma jornada reformulada para o público. Apesar de anunciarem, ainda não existe uma previsão oficial para o lançamento de um novo aplicativo.

Como acompanhar os investimentos a partir de agora?

Terá duas alternativas principais:

Portal do Investidor: acesso pela internet para consultar e administrar a carteira. Aplicativo do banco ou da corretora: o investidor também pode acompanhar os títulos e realizar operações pelos canais da instituição financeira utilizada.

Ainda não há uma data para a nova plataforma. Assim que o Tesouro Direto divulgar novas informações, o iG vai trazer todos os detalhes.

*Estagiária sob supervisão



