O aplicativo do Tesouro Direto será desativado definitivamente nesta segunda-feira (17). A partir de hoje, quem investe em títulos públicos deverá usar o Portal do Investidor ou o aplicativo do banco ou da corretora onde mantém a conta para acompanhar os investimentos.
O que muda para quem investe no Tesouro Direto?
A principal mudança é o canal usado para acessar os investimentos. O fim do aplicativo não interfere nos títulos que já foram comprados nem no dinheiro aplicado.
Quem investe poderá continuar realizando as principais operações normalmente.
Pelo Portal do Investidor, será possível:
- consultar os títulos;
- acompanhar a carteira de investimentos;
- verificar a rentabilidade;
- conferir o saldo;
- realizar aplicações;
- fazer resgates;
- consultar o histórico de operações.
O dinheiro investido vai ser afetado?
Não, a desativação do aplicativo não vai alterar nada dos investimentos dos participantes do programa.
Segundo o Tesouro Direto, os títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados. Por isso, não é necessário resgatar os investimentos ou fazer qualquer procedimento por causa do encerramento do aplicativo.
A mudança acontece apenas na forma de consultar e administrar a carteira.
Por que o aplicativo será desativado?
Segundo o Tesouro Nacional, a medida faz parte da “construção de uma nova experiência para os investidores”.
A proposta é preparar uma nova estrutura tecnológica para o programa, com uma jornada reformulada para o público. Apesar de anunciarem, ainda não existe uma previsão oficial para o lançamento de um novo aplicativo.
Como acompanhar os investimentos a partir de agora?
Terá duas alternativas principais:
- Portal do Investidor: acesso pela internet para consultar e administrar a carteira.
- Aplicativo do banco ou da corretora: o investidor também pode acompanhar os títulos e realizar operações pelos canais da instituição financeira utilizada.
Ainda não há uma data para a nova plataforma. Assim que o Tesouro Direto divulgar novas informações, o iG vai trazer todos os detalhes.
*Estagiária sob supervisão