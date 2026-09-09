Divulgação Senai oferece cursos técnicos gratuitos com auxílio de R$ 858 por mês

Quem procura uma oportunidade para começar uma profissão pode encontrar cursos técnicos gratuitos e ainda receber dinheiro enquanto estuda. Essa iniciativa do Senai oferece formação profissional sem mensalidade e auxílio que pode chegar a R$ 858 por mês.

As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras , criado para ampliar o acesso à qualificação profissional em áreas ligadas principalmente à indústria.

Além de não precisar pagar para estudar, os alunos selecionados podem receber uma bolsa

Porém, o auxílio aumenta para as mulheres que têm filhos de até 11 anos, assim o pagamento pode chegar a R$ 858 mensais.

Além disso, algumas seleções oferecem até R$ 300 por mês para alimentação. Dessa forma, uma participante que tenha direito aos dois benefícios pode alcançar R$ 1.158 em auxílios durante o mês.

Como funciona o programa?

O programa reúne cursos profissionalizantes e técnicos oferecidos em parceria com instituições de ensino com algumas unidades do Senai.

A proposta é facilitar a entrada de novos trabalhadore s em setores que precisam de mão de obra qualificada.

Os valores podem chegar a:

R$ 660 por mês na bolsa regular;

por mês na bolsa regular; R$ 858 mensais para mulheres com filhos de até 11 anos;

mensais para mulheres com filhos de até 11 anos; até R$ 300 adicionais para alimentação em algumas seleções;

adicionais para alimentação em algumas seleções; R$ 1.158 no mês para quem conseguir acumular a bolsa maior com o auxílio-alimentação.

Entretanto, cada processo seletivo pode estabelecer condições próprias. Por isso, o candidato precisa conferir as regras da turma escolhida.

Atenção à frequência nas aulas

Conseguir uma vaga não significa receber o auxílio durante todo o curso. O estudante precisa acompanhar as aulas e cumprir as exigências estabelecidas pelo programa.

Dentre as regras está prevista a frequência superior a 75%. O número de faltas pode interferir diretamente no pagamento da bolsa.

Além disso, quem abandonar o curso ou deixar de cumprir os critérios previstos pode perder o benefício e até a própria vaga.

Por isso, antes de confirmar a matrícula, é importante verificar o horário, o local das aulas e a carga horária.

Quais são os cursos técnicos gratuitos?

Entre os cursos que podem aparecer nas seleções, estão:

Técnico em Mecânica;

Técnico em Soldagem;

Técnico em Metalurgia;

Técnico em Automação Industrial;

Técnico em Eletrotécnica;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Edificações;

Eletricista Industrial;

Soldador;

Caldeireiro;

Montador de Andaimes;

Pintor Industrial;

Isolador Térmico Industrial;

Operador de Hidrojato;

Almoxarife;

Desenhista Mecânico;

Auxiliar de Serviços Diversos.

Além dos cursos técnicos, o programa também oferece formações profissionais de menor duração, conhecidas como Formação Inicial e Continuada ( FIC).

Essa modalidade pode interessar principalmente a quem busca uma qualificação mais rápida.

A lista de cursos muda conforme a cidade e o edital. Nem todas as formações aparecem ao mesmo tempo em todas as regiões.

Programa prevê 20 mil vagas gratuitas

O Autonomia e Renda Petrobras prevê em torno de 20 mil oportunidades durante o processo e essas vagas não são oferecidas todas de uma única vez.

As instituições parceiras organizam novas turmas de forma gradual. Assim, cada processo seletivo pode apresentar cursos, cidades e quantidades de vagas diferentes.

Por isso, quem não encontrar um curso adequado em uma determinada seleção pode acompanhar as próximas chamadas.

Quem pode fazer os cursos?

A iniciativa busca ampliar as oportunidades para pessoas que são baixa renda, desempregados e candidatos que enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho.

Além disso, o programa estabelece prioridades para determinados públicos, como mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados e pessoas trans.

Em muitas formações, o candidato precisa ser maior de 18 anos.

Alguns cursos profissionalizantes aceitam pessoas com níveis menores de escolaridade. Já os cursos técnicos normalmente exigem Ensino Médio completo.

Outro ponto importante envolve a residência do candidato. As seleções podem estabelecer municípios específicos para participação.

Como funciona a seleção?

O número de interessados pode superar a quantidade de vagas disponíveis. Nesse caso, apenas fazer a inscrição não garante a matrícula.

O programa utiliza sorteio público eletrônico nas seleções e também considera os critérios de prioridade estabelecidos para determinados grupos. Depois da seleção, os responsáveis divulgam a relação dos classificados.

Os convocados precisam entregar os documentos e fazer a matrícula dentro do prazo. Caso o candidato perca essa etapa, pode ficar sem a oportunidade.

Por isso, depois de realizar a inscrição, também é importante acompanhar os resultados e eventuais novas convocações.

Como se inscrever?

As inscrições acontecem por meio do site do Programa Autonomia e Renda.

Cada edital informa quais cursos estão disponíveis, as cidades contempladas, o número de vagas e os requisitos para participar.

Como as turmas são abertas em períodos diferentes, não existe uma única data de inscrição para todas as oportunidades.

Antes de fazer o cadastro, o candidato deve conferir:

idade mínima; escolaridade; cidade atendida; horário das aulas; documentos exigidos; valor da bolsa; existência de auxílio para alimentação.

Também é importante verificar se a vaga corresponde a um curso técnico ou a uma qualificação profissional.

*Estagiária sob supervisão