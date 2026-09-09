Quem procura uma oportunidade para começar uma profissão pode encontrar cursos técnicos gratuitos e ainda receber dinheiro enquanto estuda. Essa iniciativa do Senai oferece formação profissional sem mensalidade e auxílio que pode chegar a R$ 858 por mês.
As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras , criado para ampliar o acesso à qualificação profissional em áreas ligadas principalmente à indústria.
Além de não precisar pagar para estudar, os alunos selecionados podem receber uma bolsa
Porém, o auxílio aumenta para as mulheres que têm filhos de até 11 anos, assim o pagamento pode chegar a R$ 858 mensais.
Além disso, algumas seleções oferecem até R$ 300 por mês para alimentação. Dessa forma, uma participante que tenha direito aos dois benefícios pode alcançar R$ 1.158 em auxílios durante o mês.
Como funciona o programa?
O programa reúne cursos profissionalizantes e técnicos oferecidos em parceria com instituições de ensino com algumas unidades do Senai.
A proposta é facilitar a entrada de novos trabalhadore s em setores que precisam de mão de obra qualificada.
Os valores podem chegar a:
- R$ 660 por mês na bolsa regular;
- R$ 858 mensais para mulheres com filhos de até 11 anos;
- até R$ 300 adicionais para alimentação em algumas seleções;
- R$ 1.158 no mês para quem conseguir acumular a bolsa maior com o auxílio-alimentação.
Entretanto, cada processo seletivo pode estabelecer condições próprias. Por isso, o candidato precisa conferir as regras da turma escolhida.
Atenção à frequência nas aulas
Conseguir uma vaga não significa receber o auxílio durante todo o curso. O estudante precisa acompanhar as aulas e cumprir as exigências estabelecidas pelo programa.
Dentre as regras está prevista a frequência superior a 75%. O número de faltas pode interferir diretamente no pagamento da bolsa.
Além disso, quem abandonar o curso ou deixar de cumprir os critérios previstos pode perder o benefício e até a própria vaga.
Por isso, antes de confirmar a matrícula, é importante verificar o horário, o local das aulas e a carga horária.
Quais são os cursos técnicos gratuitos?
Entre os cursos que podem aparecer nas seleções, estão:
- Técnico em Mecânica;
- Técnico em Soldagem;
- Técnico em Metalurgia;
- Técnico em Automação Industrial;
- Técnico em Eletrotécnica;
- Técnico em Segurança do Trabalho;
- Técnico em Edificações;
- Eletricista Industrial;
- Soldador;
- Caldeireiro;
- Montador de Andaimes;
- Pintor Industrial;
- Isolador Térmico Industrial;
- Operador de Hidrojato;
- Almoxarife;
- Desenhista Mecânico;
- Auxiliar de Serviços Diversos.
Além dos cursos técnicos, o programa também oferece formações profissionais de menor duração, conhecidas como Formação Inicial e Continuada ( FIC).
Essa modalidade pode interessar principalmente a quem busca uma qualificação mais rápida.
A lista de cursos muda conforme a cidade e o edital. Nem todas as formações aparecem ao mesmo tempo em todas as regiões.
Programa prevê 20 mil vagas gratuitas
O Autonomia e Renda Petrobras prevê em torno de 20 mil oportunidades durante o processo e essas vagas não são oferecidas todas de uma única vez.
As instituições parceiras organizam novas turmas de forma gradual. Assim, cada processo seletivo pode apresentar cursos, cidades e quantidades de vagas diferentes.
Por isso, quem não encontrar um curso adequado em uma determinada seleção pode acompanhar as próximas chamadas.
Quem pode fazer os cursos?
A iniciativa busca ampliar as oportunidades para pessoas que são baixa renda, desempregados e candidatos que enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho.
Além disso, o programa estabelece prioridades para determinados públicos, como mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados e pessoas trans.
Em muitas formações, o candidato precisa ser maior de 18 anos.
Alguns cursos profissionalizantes aceitam pessoas com níveis menores de escolaridade. Já os cursos técnicos normalmente exigem Ensino Médio completo.
Outro ponto importante envolve a residência do candidato. As seleções podem estabelecer municípios específicos para participação.
Como funciona a seleção?
O número de interessados pode superar a quantidade de vagas disponíveis. Nesse caso, apenas fazer a inscrição não garante a matrícula.
O programa utiliza sorteio público eletrônico nas seleções e também considera os critérios de prioridade estabelecidos para determinados grupos. Depois da seleção, os responsáveis divulgam a relação dos classificados.
Os convocados precisam entregar os documentos e fazer a matrícula dentro do prazo. Caso o candidato perca essa etapa, pode ficar sem a oportunidade.
Por isso, depois de realizar a inscrição, também é importante acompanhar os resultados e eventuais novas convocações.
Como se inscrever?
As inscrições acontecem por meio do site do Programa Autonomia e Renda.
Cada edital informa quais cursos estão disponíveis, as cidades contempladas, o número de vagas e os requisitos para participar.
Como as turmas são abertas em períodos diferentes, não existe uma única data de inscrição para todas as oportunidades.
Antes de fazer o cadastro, o candidato deve conferir:
- idade mínima;
- escolaridade;
- cidade atendida;
- horário das aulas;
- documentos exigidos;
- valor da bolsa;
- existência de auxílio para alimentação.
Também é importante verificar se a vaga corresponde a um curso técnico ou a uma qualificação profissional.
*Estagiária sob supervisão