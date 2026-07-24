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Conseguir um novo emprego enquanto recebe o seguro-desemprego é uma boa notícia, mas muita gente não sabe que isso suspende automaticamente o benefício. O que poucos trabalhadores conhecem é que, em algumas situações, é possível voltar a receber as parcelas que ficaram pendentes.

Esse procedimento é chamado de retomada do seguro-desemprego. Se o novo vínculo de trabalho terminar dentro das regras previstas na legislação, o trabalhador pode solicitar a reativação do benefício sem precisar fazer um novo pedido do zero.

O que é a retomada do seguro-desemprego?

A retomada do seguro-desemprego permite que o trabalhador volte a receber as parcelas que ainda não haviam sido pagas quando conseguiu um novo emprego.

Isso acontece porque, ao ser contratado com carteira assinada, o pagamento do benefício é suspenso automaticamente.

Se esse novo contrato for encerrado por demissão sem justa causa ou pelo fim de um contrato temporário ou de experiência, o trabalhador poderá pedir a reativação das parcelas restantes.

Quem tem direito?

Para solicitar a retomada, é preciso cumprir todos os os requisitos abaixo:

ter conseguido um novo emprego enquanto recebia o seguro-desemprego; ter sido demitido sem justa causa ou ter o contrato temporário ou de experiência encerrado; a nova demissão deve ocorrer em até 16 meses da dispensa que deu origem ao benefício; fazer o pedido em até 120 dias após o novo desligamento.

Se todas essas regras forem cumpridas, o trabalhador poderá voltar a receber apenas as parcelas que ficaram pendentes.

Quantas parcelas podem ser reativadas?

Na retomada, o trabalhador não recebe um novo seguro-desemprego. Ele terá direito apenas às parcelas que ainda não foram pagas.

O número de parcelas varia conforme o tempo trabalhado antes da primeira demissão:

3 parcelas: para quem trabalhou entre 6 e 11 meses;

4 parcelas: para quem trabalhou entre 12 e 23 meses;

5 parcelas: para quem trabalhou 24 meses ou mais.

Por exemplo, quem tinha direito a cinco parcelas, recebeu apenas duas e conseguiu um novo emprego poderá solicitar as três restantes, desde que atenda aos requisitos.

Qual é o valor do seguro-desemprego em 2026?

Ele é calculado com base na média salarial dos três meses anteriores à demissão. Depois, essa média é comparada com a tabela atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Veja como funciona:

Média salarial de até R$ 2.222,17: o trabalhador recebe 80% da média salarial;

Média entre R$ 2.222,18 e R$ 3.703,99: recebe R$ 1.777,74, mais 50% do valor que ultrapassar R$ 2.222,17;

Média acima de R$ 3.703,99: recebe o teto do benefício, de R$ 2.518,65.

Vale lembrar que nenhuma parcela pode ser inferior ao salário mínimo vigente, que em 2026 é de R$ 1.621,00.



Quando é possível fazer a retomada?

Se você estava recebendo o seguro-desemprego, conseguiu um novo emprego e teve o benefício suspenso, ainda pode voltar a receber as parcelas que faltavam.

Atenção, isso só acontece se o novo contrato terminar por demissão sem justa causa ou pelo encerramento de um contrato temporário ou de experiência. Além disso, é preciso respeitar os prazos previstos na legislação.

Perdi o prazo. E agora?

Quem não solicitar a retomada em até 120 dias após a nova demissão perde esse direito. O mesmo acontece quando o novo desligamento ocorre mais de 16 meses depois da primeira demissão.

Nessas situações, será necessário verificar se já existem os requisitos para solicitar um novo seguro-desemprego.

Pedi demissão. Posso voltar a receber?

Não, a retomada do beneficio só é permitida para quem foi demitido sem justa causa ou teve o contrato encerrado. Quem pediu demissão por vontade própria não pode reativar o benefício.

Como solicitar a retomada?

O pedido pode ser feito pela internet ou presencialmente.

Documentos necessários

Antes de iniciar a solicitação, tenha em mãos:

CPF;

requerimento do seguro-desemprego entregue pela empresa no momento da demissão sem justa causa.

Por isso, é importante conferir se toda a documentação foi entregue corretamente durante o desligamento.

Quem preferir fazer o pedido online pode utilizar:

Portal Gov.br;

aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Após acessar a plataforma com a conta Gov.br, basta localizar o serviço de seguro-desemprego, seguir as orientações e anexar os documentos solicitados.

Atendimento presencial

Também é possível solicitar a retomada em:

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE);

unidades do Sine;

Caixa Econômica Federal;

outros postos autorizados.

Nas SRTEs, o atendimento deve ser agendado previamente pelo telefone 158.

Houve mudança nas regras em 2026?

As regras para ter direito ao seguro-desemprego continuam as mesmas. O que mudou foram os valores do benefício, reajustados pelo MTE com base no INPC.

O teto passou para R$ 2.518,65, enquanto o valor mínimo permanece equivalente ao salário mínimo de R$ 1.621,00.

Quanto tempo demora a análise?

Os pedidos feitos pela internet costumam ser analisados entre 31 e 60 dias corridos. O andamento pode ser acompanhado pelo Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O benefício foi suspenso por erro. O que fazer?

Se o seguro-desemprego for suspenso por erro administrativo ou o pedido de retomada for negado indevidamente, o trabalhador pode apresentar um recurso administrativo pelo Portal Gov.br ou pela Carteira de Trabalho Digital, anexando documentos que comprovem o direito ao benefício.

Fique atento aos prazos

A retomada do seguro-desemprego pode garantir o pagamento das parcelas que ficaram pendentes, mas o benefício só é liberado para quem cumpre todos os requisitos previstos na legislação.

Antes de fazer o pedido, vale a pena conferir se o desligamento ocorreu dentro do prazo permitido, se foi sem justa causa e se toda a documentação está correta. Esses cuidados ajudam a evitar atrasos na análise e até a perda do direito ao benefício.

*Estagiária sob supervisão