Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

Os pagamentos das aposentadorias, pensões e auxílios referentes ao mês de julho começam nesta segunda-feira (27). Os primeiros a receber são os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham até um salário mínimo (R$ 1.621). Já quem recebe acima desse valor terá os depósitos i niciados em 3 de agosto.

Os depósitos serão realizados até o dia 7 de agosto e seguem um calendário escalonado, definido pelo número final do cartão do benefício. Para identificar a data correta, o segurado deve considerar apenas o número que aparece antes do dígito verificador, localizado após o traço.

Se você recebe algum benefício do INSS, vale conferir o calendário para saber exatamente quando o valor estará disponível na conta.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1 – 27 de julho

Final 2 – 28 de julho

Final 3 – 29 de julho

Final 4 – 30 de julho

Final 5 – 31 de julho

Final 6 – 3 de agosto

Final 7 – 4 de agosto

Final 8 – 5 de agosto

Final 9 – 6 de agosto

Final 0 – 7 de agosto

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6 – 3 de agosto Finais 2 e 7 – 4 de agosto Finais 3 e 8 – 5 de agosto Finais 4 e 9 – 6 de agosto Finais 5 e 0 – 7 de agosto

Entenda como funciona o calendário

O modelo adotado pelo INSS tem como objetivo organizar os depósitos e evitar sobrecarga no sistema bancári o. Além disso, a divisão das datas contribui para o melhor funcionamento das agências e dos canais de atendimento.

Com o calendário já disponível, aposentados, pensionistas e demais beneficiários podem se organizar financeiramente e acompanhar quando o pagamento será realizado.

Como consultar o benefício?

Os segurados podem verificar as informações sem precisar sair de casa. A principal ferramenta é o Meu INSS, disponível pelo site e também por aplicativo para celulares.

Na plataforma, é possível consultar o extrato de pagamento, verificar os valores, acompanhar futuras datas de depósito, atualizar dados cadastrais e acessar diversos serviços previdenciários.

Outra opção é a Central de Atendimento 135, que funciona de segunda-feira a sábado e permite esclarecer dúvidas sobre benefícios, agendamentos e o calendário de pagamentos.

Canais disponíveis para consulta:

Aplicativo Meu INSS;

Portal Meu INSS;

Central de Atendimento 135;

Agências do INSS, mediante agendamento.

Todos os anos, o INSS divulga um calendário completo para facilitar o acompanhamento dos depósitos. A organização leva em conta o valor do benefício e o número final do cartão, permitindo que os segurados saibam com antecedência quando o dinheiro será liberado.

Se você recebe algum benefício do INSS, vale conferir o número final do cartão e consultar o calendário para saber exatamente quando o pagamento estará disponível na conta.

Com a data de pagamento se aproximando, também é importante redobrar a atenção com possíveis golpes. Desconfie de mensagens, ligações ou links que prometem liberar benefícios ou solicitam atualização de dados cadastrais. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais do INSS, como o Meu INSS e a Central 135.

*Estagiária sob supervisão