MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL A Receita Federal informou que foram creditados R$ 2,7 bilhões

Os pagamentos serão realizados na próxima sexta-feira (31). A consulta ao terceiro lote estará disponível a partir das 9h (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), pelos canais oficiais da Receita Federal. Se você ainda não recebeu o valor, vale a pena conferir se o seu nome está na lista.

Serão pagos R$ 4,61 bilhões a 2,74 milhões de contribuintes. Quem não for contemplado agora ainda poderá receber no último lote, previsto para 28 de agosto. Somando os pagamentos realizados em maio e junho, a Receita já devolveu cerca de R$ 32 bilhões aos contribuintes.

Do total de restituições neste lote:

839.464 restituições são destinadas a contribuintes com prioridade em razão da utilização da declaração pré-preenchida e/ou da opção de recebimento via Pix;

507.262 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em outros critérios de prioridade;

1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.



A consulta é simples

Pelo site:

Acesse a página Consulta Restituição IRPF, no portal gov.br;

Clique em Iniciar e preencha os seguintes campos com suas informações: CPF, data de nascimento e o ano do exercício (2026);

Clique em "Consultar”.

Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil Contribuinte pode consultar lotes de restituição retidos de 2008 até 2016 no site da Receita Federal

Pelo aplicativo (celular ou tablet):

Vá até a loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo oficial da Receita Federal e instale;

Acesse a opção “Consultar Restituição” e siga os mesmos procedimentos da consulta pelo site.

Marcello Casal JrAgência Brasil Consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2025 pode ser feita pelo portal ou aplicativo da Receita Federal

O órgão também informou que o valor da restituição será pago ao longo do dia, conforme o processamento de cada banco. Ou seja, pode ser que o dinheiro não esteja disponível logo pela manhã.

Calendário da restituição

lote: 29 de maio; lote: 30 de junho; lote: 31 de julho; lote: 28 de agosto.

Em nota oficial, o Fisco afirma que "assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte". Receita Federal em nota

Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

"Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade", Complementa Receita Federal em nota

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco do Brasil por meio dos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço, o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Depois, basta aguardar a nova tentativa de crédito. Caso não resgate a restituição dentro do prazo, será necessário fazer um requerimento pelo Portal e-CAC.

Malha fina

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Ao realizar a consulta, o contribuinte também poderá verificar se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se caiu na chamada "malha fina".

Para saber a situação da declaração do Imposto de Renda, o trabalhador deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal.

O acesso é feito por meio da conta gov.br, nos níveis prata ou ouro;

O contribuinte deve procurar o serviço “Declarações e Demonstrativos”

Em seguida, acessar “Meu Imposto de Renda” e consultar a declaração de 2026.

O Fisco informará:

Se a declaração foi processada (situação regular);

Se há pendências (malha fina).

Caso haja alguma pendência, isso significa que a declaração foi retida por divergências entre as informações prestadas pelo contribuinte e os dados que a Receita Federal possui.

A inconsistência pode ser resultado de um erro cometido pelo próprio contribuinte, pela fonte pagadora ou até mesmo por terceiros, como prestadores de serviços.

Ao acessar o e-CAC, a Receita Federal informará qual foi a divergência identificada e como regularizar a situação.

Caso o trabalhador tenha informado algum dado incorreto, deverá enviar uma declaração retificadora para corrigir a informação. Assim que isso for feito, a declaração deixará a malha fina.

Se a divergência for da fonte pagadora ou de um prestador de serviços, o contribuinte deverá aguardar a retificação das informações por parte do responsável.

Atenção para não cair em golpes

Com a liberação de mais um lote da restituição, também aumentam as tentativas de golpes. Se receber mensagens prometendo antecipar o pagamento ou solicitando dados bancários, não clique em links nem compartilhe informações pessoais. Para saber se a restituição foi liberada, consulte apenas os canais oficiais da Receita Federal.

*Estagiária sob supervisão

