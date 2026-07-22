Reprodução: GOV.BR Com mais de 9,5 milhões de contribuintes contemplados, segundo lote de restituição do IRPF é o maior da história

A Receita Federal paga, no dia 31 de julho, o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, mais de 9,5 milhões de contribuintes serão beneficiados com cerca de R$ 16 bilhões em créditos, no maior lote da história em número de pessoas contempladas.

A consulta estará disponível a partir desta sexta-feira (24), pelos canais oficiais da Receita Federal. Se você ainda não recebeu o valor, vale a pena conferir se o seu nome está na lista.

Neste lote , terão prioridade os contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência física, mental ou com doença grave, aqueles cuja principal fonte de renda é o magistério e quem entregou a declaração pré-preenchida e optou por receber via Pix, com chave CPF. Os demais contribuintes receberão os valores conforme a ordem de entrega da declaração e o processamento realizado pela Receita.

Quem não receber agora ainda tem chances no último lote, previsto para 28 de agosto. Somando os pagamentos realizados em maio e junho, a Receita Federal já devolveu cerca de R$ 32 bilhões aos contribuintes.

Confira se tem pendência

Antes da liberação do crédito, vale conferir se a declaração está regular e se os dados informados estão corretos para evitar contratempos.

Segundo Rodrigo Maranini, gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban, qualquer inconsistência pode impedir o recebimento do valor.

"É importante verificar se há alguma pendência com a Receita Federal, pois qualquer inconsistência pode atrasar o pagamento até que a situação seja regularizada. Além disso, o contribuinte deve conferir se os dados bancários ou a chave Pix do tipo CPF informados na declaração estão corretos para evitar problemas no recebimento da restituição", explica. Rodrigo Maranini, gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban





Onde sacar o dinheiro?

Depois que o crédito for depositado, o contribuinte pode movimentar o valor normalmente pela instituição financeira informada na declaração.

Quem precisar sacar em dinheiro em espécie pode ir à rede de Banco24Horas, presente em mais de 2.100 municípios, com cerca de 35 mil caixas eletrônicos. A população também conta com mais de 2 mil mini-Banco24Horas, instalados em farmácias, padarias, pequenos mercados e postos de combustíveis, facilitando o acesso aos serviços bancários.

Divulgação Bancos 24 horas

Para Rodrigo Maranini, a descentralização desses canais facilita o acesso dos contribuintes ao dinheiro.

"A descentralização dos serviços financeiros permite que o beneficiário escolha onde e como acessar a devolução do valor pago, de acordo com sua rotina. Isso torna o processo mais ágil e reduz a necessidade de deslocamentos, principalmente em períodos de pagamentos", afirma Rodrigo Maranini, gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban





Calendário da restituição

lote: 29 de maio; lote: 30 de junho; lote: 31 de julho; lote: 28 de agosto.

Como consultar?

A verificação pode ser feita pelo portal da Receita Federal, na área "Meu Imposto de Renda", ou pelo aplicativo oficial disponível para celulares.

Por esses canais, o contribuinte consegue saber se o crédito foi incluído em algum lote, conferir a data prevista para o depósito e verificar se existe alguma pendência na declaração.

O que fazer se houver problema no depósito?

O crédito é feito apenas em uma conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários informados ou algum problema com a conta indicada na declaração, o depósito não será realizado.

Nesses casos, a orientação é solicitar o reagendamento junto ao Banco do Brasil. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito. Para fazer a solicitação, é necessário informar o valor e o número do recibo da declaração.

Caso o dinheiro não seja resgatado dentro desse prazo, o pedido deverá ser feito pelo portal e-CAC da Receita Federal.

Quem cai na malha fina recebe a restituição?

A malha fina é uma análise mais detalhada da declaração do Imposto de Renda, realizada quando a Receita Federal identifica divergências entre as informações enviadas pelo contribuinte e os dados informados por empresas, bancos ou outras instituições.

Enquanto a situação não for regularizada, o crédito fica retido e o pagamento não é realizado.

Por isso, caso exista alguma pendência, a recomendação é fazer a correção o quanto antes para evitar atrasos no recebimento do valor.

Atenção para não cair em golpes

Com a liberação de mais um lote da restituição, também aumentam as tentativas de golpes. Se receber mensagens prometendo antecipar o pagamento ou solicitando dados bancários, não clique em links e nem compartilhe informações pessoais. Para saber se a restituição foi liberada, consulte apenas os canais oficiais da Receita Federal.

*Estagiária sob supervisão

