Reprodução malha fina

A Receita Federal ainda tem contribuintes com declarações do Imposto de Renda 2026 retidas na “malha fina”. O problema acontece quando encontra diferenças entre as informações declaradas e os d ados recebidos de outras fontes.

A retenção pode exigir que o contribuinte corrija a declaração ou apresente documentos para comprovar os valores informados. Por isso, é importante acompanhar a situação e verificar se existe alguma pendência.

Dentre os problemas mais comuns estão divergências em despesas médicas, rendimentos de dependentes que não foram informados e erros em operações realizadas em bolsa.

O que é a malha fina?

A chamada malha fiscal é uma etapa em que a Receita Federal compara dados declarados pelo contribuinte com informações enviadas por empresas, bancos, planos de saúde etc. Quando encontra alguma diferença, a declaração pode ficar retida para análise.

Você pode ter recebido um rendimento e não informado na declaração, enquanto a fonte pagadora declarou aquele valor para a Receita. Essa divergência é suficiente para gerar uma retenção em malha. Gabriel Magno ao Jornal Isto É Dinheiro, especialista em investimentos e sócio da AW Capital

De acordo com ele, a Receita também vem ampliando o uso de inteligência artificial para encontrar possíveis inconsistências patrimoniais e financeiras. A análise pode envolver desde uma evolução do patrimônio incompatível com a renda declarada até rendimentos no exterior, apostas esportivas e operações imobiliárias.

Quais são os erros mais comuns?

Mesmo com a declaração pré-preenchida, alguns erros continuam acontecendo.

As principais ocorrências envolvem divergências em despesas médicas, omissão de rendimentos de dependentes, questões relacionadas à previdência privada e erros na declaração de operações em bolsa. Gabriel Magno, especialista em investimentos

Os principais motivos são:



divergências em despesas médicas;

rendimentos de dependentes não informados;

valores diferentes dos apresentados pela fonte pagadora;

problemas relacionados à previdência privada;

erros em operações realizadas em bolsa;

diferenças em informações sobre bens e rendimentos no exterior.

Minha declaração está na malha, o que fazer?

Quem não recebeu nenhuma comunicação da Receita, mas percebeu que a declaração ainda não foi processada e também não recebeu a restituição, deve primeiro revisar as informações passadas .

É importante separar os comprovantes usados no preenchimento e conferir se os valores declarados estão corretos.

Se a declaração foi preenchida corretamente com base nos informes de rendimentos, e não apenas nas informações que apareceram automaticamente na pré-preenchida, você não precisa alterar seus próprios dados.

Muita das vezes, problema pode estar na informação enviada pela empresa, banco, corretora ou plano de saúde para a Receita, por meio do eSocial, EFD - Reinf e outras obrigações.

E se estiver tudo certo?

Nesse caso, entre em contato com a fonte pagadora e peça a correção das informações enviadas ao Fisco.

Depois do ajuste, os dados precisam ser processados novamente. Essa atualização pode levar alguns dias, dependendo do volume de informações recebidas pelo sistema.

Quando os dados passam a coincidir com os comprovantes do contribuinte, a declaração pode sair da malha sem que seja necessário enviar uma nova declaração.

O que a Receita Federal recomenda?

utilizar a declaração pré-preenchida para diminuir erros; conferir os dados com os comprovantes oficiais; informar corretamente despesas médicas e educacionais; não enviar uma declaração retificadora quando os dados do contribuinte estiverem corretos e o problema tiver sido causado pela fonte pagadora; guardar os comprovantes utilizados na declaração.

E se for preciso pagar imposto?

Se a correção resultar em imposto a pagar, podem existir multa e juros. A situação depende do caso e do momento em que a regularização for feita.

Por isso, antes de enviar uma retificadora, é importante conferir o motivo da situação e se realmente existe algum erro nas informações prestadas.

Quando devo enviar documentos?

A entrega dos documentos é feita de forma eletrônica. Ao identificar uma pendência, o contribuinte deve acessar o Meu Imposto de Renda e consultar a situação da declaração. A Receita disponibiliza o serviço para entrega de documentos de malha fiscal.

Quem deseja apresentar documentos antes de uma eventual intimação pode utilizar a opção de apresentação antecipada. Já quem recebeu uma intimação deve seguir as orientações indicadas no próprio documento.

A apresentação de documentos faz sentido quando a declaração está correta e o contribuinte consegue comprovar todas as informações. Se houve erro de preenchimento, o melhor caminho normalmente é a retificação. Gabriel Magno, especialista em investimentos

Quais documentos podem ser solicitados?

recibos e notas fiscais de despesas médicas;

comprovantes de mensalidades escolares;

informes de rendimentos;

DARFs pagos;

documentos relacionados à compra ou venda de bens.

A Receita orienta que o contribuinte envie a documentação relacionada às informações declaradas, e não somente um documento isolado ligado à pendência.

Outro ponto que se deve atenção são os prazos. Quando houver uma intimação, o contribuinte deve observar a data indicada pela Receita para apresentar os documentos.

E se eu já foi enviado?

A declaração retificadora também precisa ser processada pela Receita. Enquanto isso não acontece, ela pode continuar aparecendo como retida em malha.

Não existe um prazo padrão de análise. O tempo varia conforme a complexidade do caso e o volume de processos em análise na Receita Gabriel Magno, especialista em investimentos

Se a situação continuar, o contribuinte deve consultar novamente o extrato da declaração e verificar se apareceu uma nova solicitação de documentos.

No própria site da Receita é possível para acompanhar a situação do Imposto de Renda e consultar pendências.

Quando a restituição será paga?

Marcello Casal JrAgência Brasil Consulta ao quarto lote de restituição do IRPF

Enquanto a declaração estiver com uma pendência que impeça a liberação, a restituição não é paga.

Depois que o problema for resolvido e a declaração for considerada regular, o contribuinte volta a entrar no processo de pagamento. O valor será incluído em lotes residuais, já que os lotes comuns foram encerrados na última semana (31).

A restituição também é atualizada pela Selic, seguindo as regras da Receita Federal.

Quais os prejuízos de virar o ano em malha fina?

Deixar a declaração pendente até o próximo ano pode complicar ainda mais a situação.

Para quem tem imposto a pagar, a falta de regularização pode resultar em cobrança do débito, além de multas e juros. Em casos mais avançados, o contribuinte pode ter outras consequências na esfera administrativa.

Já para quem tem restituição a receber, o principal problema é o atraso no pagamento.

É possível regularizar em 2027 uma declaração de 2026?

Sim, uma declaração do Imposto de Renda 2026 que continuar em malha pode ser regularizada posteriormente.

Se o problema for resolvido apenas em 2027, a restituição, quando devida, poderá ser paga em lote residual, seguindo o processamento da Receita.

A restituição não volta para o calendário regular. Depois da regularização, o contribuinte entra nos lotes residuais, normalmente com atualização do valor pela Selic. Gabriel Magno, especialista em investimentos

Mesmo que a pendência não seja resolvida ainda este ano, o contribuinte pode continuar acompanhando a situação da declaração e atender às solicitações feitas pela Receita.

*Estagiária sob supervisão