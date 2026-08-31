Divulgação IRPF 2026: Receita paga 4º e último lote de restituição hoje (31)

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (31) o quarto e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) deste ano de 2026. O lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, serão pagas 521.935 restituições, que somam R$ 1.238.013.251,34.

Quem recebe neste lote?

Do total de contribuintes contemplados:

16.850 são idosos acima de 80 anos;

86.873 são idosos entre 60 e 79 anos;

9.029 são pessoas com deficiência física, mental ou com moléstia grave;

26.769 são contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

338.912 são contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix;

43.502 são contribuintes sem prioridade.

Calendário da restituição em 2026

Os pagamentos das restituições do IRPF 2026 foram realizados em quatro lotes. Confira as datas:

lote: 29 de maio lote: 30 de junho lote: 31 de julho lote: 31 de agosto

Como consultar?

A consulta está disponível desde a última segunda-feira (24) e pode ser feita pelos canais oficiais da Receita Federal.

Basta acessar a área "Meu Imposto de Renda", no portal da Receita Federal, ou utilizar o aplicativo oficial disponível para celulares.

Ao realizar a consulta, é possível também verificar a situação do CPF e identificar se existe alguma pendência que impeça o pagamento.

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Receita Federal em nota

Assim, a segurança da Receita impedem o pagamento caso haja erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade. Receita Federal em nota

O que fazer se houver problema no pagamento?

FreePik IRPF 2026: Receita paga 4º e último lote de restituição hoje (31)

A restituição é depositada apenas em uma conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados ou algum problema na conta indicada na declaração, o pagamento não será realizado.

Nessa situação, a orientação é solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil. O serviço permanece disponível por até um ano após a primeira tentativa de depósito.

Para fazer a solicitação, será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

O contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligar para a Central de Relacionamento BB pelos telefones:

4004-0001 capitais;

0800-729-0001 demais localidades;

0800-729-0088 telefone especial exclusivo para deficientes auditivos.

Depois, é só aguardar uma nova tentativa de crédito.

Caso o contribuinte não resgate a restituição dentro do prazo de um ano, será necessário fazer um requerimento pelo Portal e-CAC.

Caiu na malha fina?

Ao consultar a restituição, o contribuinte também pode verificar se a declaração caiu na chamada malha fina, situação que impede o pagamento até que as pendências sejam regularizadas.

A consulta deve ser feita pelo e-CAC, utilizando uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Depois, basta seguir este caminho:

Acesse "Declarações e Demonstrativos";

Selecione "Meu Imposto de Renda";

Consulte a declaração de 2026.

O sistema informa se a declaração foi processada normalmente ou se existem pendências que levaram à retenção na malha fina.

Na maior parte dos casos, isso acontece por alguma divergência entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados que a Receita Federal possui. O erro pode ter sido cometido pelo próprio contribuinte, pela fonte pagadora ou até mesmo por um prestador de serviços.

Ao acessar o e-CAC, será possível identificar qual é a inconsistência e como regularizar a situação.

Se o erro tiver sido cometido pelo contribuinte, será necessário enviar uma declaração retificadora. Após a correção, a declaração volta para a fila de processamento.

Já quando a divergência for da fonte pagadora ou de um prestador de serviços, será preciso aguardar que o responsável faça a retificação das informações.

Nos casos relacionados a erros em informações enviadas pelo INSS, a Receita Federal informou que a correção já está sendo feita automaticamente. Com isso, milhares de contribuintes voltaram para a fila da restituição do Imposto de Renda 2026 sem precisar enviar uma declaração retificadora.

Atenção aos golpes

Com a liberação de mais um lote da restituição, também aumentam as tentativas de golpes envolvendo o Imposto de Renda.

Desconfie de mensagens que prometem antecipar o pagamento, solicitam dados bancários ou pedem o pagamento de taxas para liberar os valores.

A Receita Federal não cobra taxas para liberar a restituição. Por isso, o contribuinte deve utilizar apenas os canais oficiais para consultar a situação da declaração e do pagamento.

*Estagiária sob supervisão



