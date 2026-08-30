Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

O calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entra em uma nova etapa nesta segunda-feira (31). A partir dessa data, começam a receber os beneficiários com cartão de benefício terminado em 5, no caso de quem ganha até um salário mínimo.

Os depósitos referentes à folha de agosto seguem até 8 de setembro. Para saber exatamente quando o dinheiro estará disponível, é preciso observar o número final do benefício, desconsiderando o dígito que aparece depois do traço.

Por exemplo: se o número do benefício for 0108-4, o número que deve ser considerado no calendário é o 8.

Pagamentos recomeçam nesta segunda

Para quem recebe até um salário mínimo, o pagamento de segunda-feira (31) será destinado aos benefícios com final 5.

Na sequência, os depósitos continuam nos primeiros dias de setembro:

31 de agosto: final 5;

1º de setembro: final 6;

2 de setembro: final 7;

3 de setembro: final 8;

4 de setembro: final 9;

8 de setembro: final 0.

Depois do pagamento do dia 8, estará concluída a liberação dos benefícios de até um salário mínimo referentes ao mês de agosto.

Quem recebe acima do salário mínimo

Os segurados que recebem mais de um salário mínimo também começam a receber nesta semana. Nesse grupo, o calendário reúne dois finais de benefício por dia.

Confira:

1º de setembro: finais 1 e 6;

2 de setembro: finais 2 e 7;

3 de setembro: finais 3 e 8;

4 de setembro: finais 4 e 9;

8 de setembro: finais 5 e 0.

Assim como no grupo que recebe até um salário mínimo, os pagamentos acima do piso nacional terminam em 8 de setembro.

Datas anteriores já foram cumpridas

Os primeiros depósitos da folha de agosto começaram em 25 de agosto, quando receberam os beneficiários de até um salário mínimo com final 1. Nos dias seguintes, foram contemplados os finais 2, 3 e 4, em 26, 27 e 28 de agosto, respectivamente.

A partir de segunda-feira (31), o calendário continua com o final 5 e segue até o encerramento da folha, em 8 de setembro.

Como consultar o pagamento do INSS

Quem tiver dúvida sobre o número final do benefício ou quiser confirmar a data de depósito pode consultar o Meu INSS, pelo site ou aplicativo.

No sistema, basta acessar o serviço “Extrato de pagamento”. A consulta mostra informações sobre o benefício e o pagamento previsto.

Outra opção é ligar para o telefone 135. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.





Calendário completo

Benefícios de até um salário mínimo

Final 1 - Data: 25 de agosto

Final 2 - Data: 26 de agosto

Final 3 - Data: 27 de agosto

Final 4 - Data: 28 de agosto

Final 5 - Data: 31 de agosto

Final 6 - Data: 1º de setembro

Final 7 - Data: 2 de setembro

Final 8 - Data: 3 de setembro

Final 9 - Data: 4 de setembro

Final 0 - Data: 8 de setembro

Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6 - Data: 1º de setembro

Finais 2 e 7 - Data: 2 de setembro

Finais 3 e 8 - Data: 3 de setembro

Finais 4 e 9 - Data: 4 de setembro

Finais 5 e 0 - Data: 8 de setembro