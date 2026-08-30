Caixa/Reprodução Mega-Sena

O sorteio do concurso 3.051 da Mega-Sena foi realizado às 11h deste domingo (30). O prêmio estava acumulado em quase R$ 30 milhões e os números foram revelados diretamente no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas: 11 - 21 - 15 - 20 - 48 - 38

O prêmio total é estimado em exatos R$ 29.343.361,52. A Mega-Sena premia quem acertar os seis números sorteados, dentre 60 opções disponíveis.

O apostador pode escolher de 6 a 15 dezenas. A aposta simples custa R$ 6 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em cerca de 50 milhões.

No último concurso, foram sorteados os números 44 - 06 - 27 - 50 - 02 - 39.

Com a mudança no calendário dos sorteios, os apostadores tiveram até as 22h do último sábado (22) para registrar seus jogos nas unidades lotéricas, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo Aplicativo Loterias Caixa. Os bolões, por sua vez, foram registrados até 10h45 deste domingo.

De acordo com a Caixa, as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos. Nos canais eletrônicos, o limite é de R$ 500 por transação, com pagamento via Pix, cartão ou Mercado Pago. O apostador ainda pode escolher os números manualmente ou optar pela seleção automática do sistema.



No dia 15 de setembro, acontece o prêmio especial. A diferença é que o prêmio não acumula, ou seja, obrigatoriamente alguém ganhará R$ 300 milhões de reais.