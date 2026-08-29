Reprodução A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28).

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) foi autorizada a realizar um concurso público para preencher 5 mil cargos efetivos de professor de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual.

As contratações serão distribuídas em duas jornadas: 3 mil cargos efetivos para professores com carga horária de 40 horas semanais e 2 mil para jornadas de 25 horas. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28).

Os documentos, porém, ainda não detalham quando os editais serão publicados, nem informam os salários, as disciplinas ou os locais de realização das provas.

A realização dos concursos também deverá seguir as regras previstas na legislação eleitoral e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de depender da disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.

Matrículas para 2027 começam em setembro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) inicia, em 1º de setembro, o período de matrícula para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual em 2027. O cadastro é destinado a alunos que atualmente estudam em escolas particulares, pertencem a redes de ensino de outros Estados ou interromperam os estudos e pretendem retomá-los no próximo ano letivo. O prazo para inscrição termina em 18 de setembro.

A pré-matrícula pode ser feita pela internet, por meio da Secretaria Escolar Digital, na opção “Inscrição para Rede Pública”. O interessado deve selecionar o ano letivo de 2027 e preencher os dados solicitados, como nome e e-mail.

Quem preferir fazer o cadastro presencialmente pode procurar uma das 5 mil escolas da rede estadual ou os postos de atendimento do Poupatempo.

Tanto na inscrição on-line quanto na presencial, é recomendável apresentar documento de identidade e comprovantes de residência e escolaridade. Para estudantes menores de 18 anos, o cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis.

Após a inscrição, os alunos serão encaminhados para escolas próximas ao endereço residencial informado. O resultado final da alocação será divulgado em janeiro de 2027.

A rede estadual paulista oferece vagas para os anos iniciais (1º ao 5º ano) e finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.