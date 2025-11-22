Reprodução São mais de 9 mil vagas para o ensino médio

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou, na última quarta-feira (19), n o Diário Oficial da União (DOU), as regras do concurso que busca preencher 9.950 vagas temporárias de nível médio. As vagas são para Supervisor de Coleta e Qualidade e para Agente de Pesquisas e Mapeamento.

As inscrições começaram na quarta-feira (19) às 16h e vão até às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição custa R$ 38,50. A prova será aplicada em 22 de fevereiro de 2026. As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e exigem a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação.

Com milhares de vagas abertas no concurso do IBGE, cresce o interesse de candidatos em todo o país. Para explicar como se preparar de forma eficiente, o professor de matemática, Petri Santos, conversou com o Portal iG, trazendo dicas para alcançar um bom desempenho nas provas.

Primeiramente, o professor explica a importância de saber quais matérias, os conteúdos que vão cair e saber qual é a banca para buscar simulados específicos. “Através do simulado, você aprende várias formas de resolver o mesmo problema, por exemplo, no caso de questões sobre funções, na matemática, resolvendo várias questões, fica mais fácil de reconhecer que a questão é sobre isso. O resultado para melhorar é de acordo com os erros cometidos, você encontra seus pontos fracos e trabalha em cima deles.” explicou.

O professor de matemática também diz que é importante que o candidato que se prepara a longo prazo, revise periodicamente o conteúdo que foi estudado e que existem videoaulas com métodos diferentes para quem tem dificuldade em gravar conteúdos.

Quando perguntado sobre o que o candidato a se manter motivado a continuar os estudos, o professor diz que não tem um motivo específico, cada um se motiva de formas diferentes: “Seja mudança na vida financeira, estabilidade, famílias, metas, sonhos, depende de cada candidato”, explicou.

Mas não podemos esquecer a importância do descanso durante o processo e programar tempos livres para fazer o que gosta. “Se o cérebro não trabalha com calma, não é possível absorver o que estudou. No colégio, por exemplo, as matérias como português e matemática são divididas em mais de uma vez na semana, para que os alunos consigam absorver melhor o conteúdo, se for aplicada em apenas um dia da semana, o aluno não vai lembrar do conteúdo anterior na semana seguinte”, disse Petri.

O professor afirma que é necessário ter dedicação para alcançar seus objetivos “Leve a sério, não deixe de fazer o que gosta e não desista”, finalizou.









O concurso

O processo seletivo oferece 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, incluindo cotas para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A remuneração é de R$2.676,24, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário. Entre as atribuições estão coleta de dados, apoio a levantamentos geográficos, registro de informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.

Também são disponibilizadas 1.110 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade, com distribuição proporcional de cotas. O cargo oferece remuneração de R$3.379,00, com os mesmos benefícios. As funções incluem planejamento e gestão da coleta, supervisão de equipes, avaliação técnica de questionários, elaboração de relatórios e apoio aos processos administrativos e operacionais das unidades de coleta.