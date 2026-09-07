Agência Brasil Caixa Econômica Federal





Os empregados da Caixa Econômica Federal aprovaram greve a partir desta terça-feira (08) após rejeitarem a proposta apresentada pelo banco na Campanha Nacional dos Bancários 2026. Segundo a entidade, a decisão foi tomada em assembleia virtual, com participação de trabalhadores de diferentes localidades do estado.

Do total de votos registrados, 96,50% foram pela rejeição da proposta e 3,50% pela aprovação. A data de início da paralisação foi ratificada em uma plenária realizada em 3 de setembro, na sede da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Goiás (APCEF-GO).

Entre os pontos de insatisfação apontados pelo sindicato está o custeio do Saúde Caixa, plano de saúde dos empregados. A entidade afirma que as propostas discutidas nas negociações ampliam a participação dos beneficiários nas despesas.

As reivindicações também envolvem salários, participação nos lucros e resultados (PLR), benefícios e condições de trabalho. O material divulgado pelo sindicato não detalha os valores ou as mudanças propostas pelo banco para esses itens.

“O resultado da assembleia mostra a força e a insatisfação dos empregados da Caixa diante de uma proposta que não atende às reivindicações da categoria”, afirmou Sergio Costa, em declaração divulgada pelo sindicato.

A aprovação da greve abrange os trabalhadores vinculados à base de atuação da entidade. O comunicado não informa quais agências devem aderir à paralisação nem como ficará o atendimento ao público.



