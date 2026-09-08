Pexels Quando será o próximo feriado nacional?

Após o descanso prolongado de 7 de setembro, muitos já querem saber qual será a próxima data no calendário de folga . O próximo feriado nacional será em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A data também marca o Dia das Crianças.

O feriado vai cair em plena segunda-feira, o que vai garantir novamente folga prolongada de três dias para quem não trabalha aos fins de semana. O descanso começa no sábado (10) e termina na segunda-feira (12).

Vale lembrar que, mesmo em feriados nacionais, nem todos os trabalhadores são dispensados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais e de outras categorias autorizadas a trabalhar nessas datas.

Restam cinco dos dez feriados nacionais de 2026. No Rio Grande do Sul, ainda tem a comemoração do chamado Dia do Gaúcho, em 20 de setembro, data que marca o início da Revolução Farroupilha. Porém, neste ano, a data cai em um domingo.

E depois do dia 12 de outubro?

Ainda restam outros feriados nacionais em 2026. Entre eles, estão o Dia de Finados, em 2 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que podem render dias prolongados de folga. Veja as próximas datas:

Próximos feriados de 2026

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira) 2 de novembro :Finados (segunda-feira)

:Finados (segunda-feira) 15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

Proclamação da República (domingo) 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira)

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira) 25 de dezembro: Natal (sexta-feira)

E os próximos pontos facultativos?

Além dos feriados nacionais, algumas datas são consideradas pontos facultativos e podem render folgas em determinados casos. Confira:

28 de outubro: Dia do Servidor Público federal (quarta-feira)

Dia do Servidor Público federal (quarta-feira) 24 de dezembro : véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira)

: véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira) 31 de dezembro: véspera de Ano Novo, após as 13h (quinta-feira)

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo é uma medida administrativa que permite a dispensa do expediente em órgãos públicos, mas não possui o mesmo peso legal de um feriado nacional.

Assim, repartições públicas costumam suspender o expediente ou operar em regime reduzido, enquanto empresas privadas podem decidir se irão funcionar normalmente.

Gerado por IA Infográfico: feriado vs ponto facultativo

Em casos de folga no setor privado, também pode haver compensação das horas posteriormente, por meio de banco de hora s, desde que exista acordo entre empregador e funcionário.

Feriados podem movimentar o turismo

As folgas prolongadas também ajudam a movimentar o setor de turismo, já que muitos brasileiros aproveitam os dias de descanso para viajar, conhecer novos lugares ou fazer passeios.

Com mais dias seguidos de folga, o chamado turismo doméstico também pode ser favorecido, principalmente em destinos procurados durante os feriados.

*Estagiária sob supervisão