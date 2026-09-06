Reprodução/Grupo Casas Bahia Casas Bahia

A Casas Bahia realizará três leilões em apenas quatro dias, entre 12 e 15 de setembro, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Os eventos reúnem centenas de produtos, incluindo eletrodomésticos e outros itens, que poderão ser arrematados pelos consumidores.

O primeiro leilão será encerrado no sábado (12), às 10h, e reúne produtos armazenados no Centro de Distribuição da Casas Bahia, localizado no km 52 da Rodovia Anhanguera.

Antes dos lances, os interessados poderão visitar o local para verificar pessoalmente as condições dos produtos. A visitação ocorrerá nos dias 10 e 11 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 15h. O agendamento deve ser feito pelo site Nosso Leilão.

Produtos têm descontos nos lances

Entre os itens disponíveis estão fogão com lance de R$ 240, máquina de lavar roupas por R$ 840 e uma geladeira avaliada em mais de R$ 6 mil com lance de R$ 2.630.

Também há um lote com cinco air fryers por R$ 1 mil, entre outras opções. Apenas o primeiro evento reúne mais de 450 lotes.

Os valores foram consultados pelo iG em 6 de setembro, mas podem aumentar até o encerramento de cada lote, conforme novos lances sejam realizados.

Além do valor da arrematação, o comprador deverá pagar ao leiloeiro uma comissão de 5% sobre o valor do lance vencedor. Também pode haver cobrança de taxa administrativa, conforme as condições de cada lote.

Produtos são vendidos sem garantia

Os produtos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e não possuem garantia de funcionamento ou direito à troca.

De acordo com as condições do leilão, os itens podem apresentar avarias, amassados, desgastes, riscos e sujeira, além de estarem sem embalagem, manuais ou alguns acessórios, componentes e peças.

Por isso, a organização recomenda que os interessados façam a visitação antes de realizar os lances.

Como participar

Para participar, o consumidor deve se cadastrar na plataforma Nosso Leilão, onde o evento aparece como “Leilão Grupo Casas Bahia Logística Reversa”, e se inscrever no lote de interesse.

Também é possível verificar as condições dos produtos presencialmente no Centro de Distribuição da Casas Bahia, em Jundiaí.

Após o encerramento do leilão, a empresa vendedora analisará as ofertas realizadas em até cinco dias úteis.

Caso o lance seja confirmado como vencedor, o comprador deverá efetuar o pagamento em até 24 horas após a realização do leilão. O valor inclui a arrematação, a comissão de 5% do leiloeiro e a taxa administrativa correspondente ao lote.

A retirada dos produtos deverá ser feita presencialmente em Jundiaí.

Leilões têm relação com recuperação judicial?

A realização frequente de leilões pela Casas Bahia levou algumas pessoas a associarem os eventos ao pedido de recuperação judicial da companhia. As duas situações, porém, não estão relacionadas, segundo a empresa.

A Casas Bahia afirma que esse tipo de venda é uma prática recorrente e está relacionado a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica).