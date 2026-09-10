Divulgação Danone fecha fábrica de 54 anos; veja o que acontece com o Activia

A Danone irá fechar uma fábrica com 54 anos de história na Alemanha e encerrar a produção de iogurtes no local. Cerca de 230 funcionários serão afetados pela decisão.

Entre os produtos fabricados na unidade está a Activa, uma das marcas de iogurte mais famosas da rede. Apesar do encerramento das atividades no local, o produto continuará sendo produzido em outras fábricas.

O fechamento está programado para o dia 30 de novembro de 2026. Depois dessa data, a unidade deixará de produzir tudo que está em linha. Além do Activia, o local também fabrica outros produtos lácteos, como a linha Dany Sahne. A Danone pretende reorganizar essa produção dentro de sua estrutura industrial.

A unidade fica localizada em Ochsenfurt, na Alemanha, e começou a funcionar no ano de 1972. Com isso, são aproximadamente 54 anos de operação quando chegar no encerramento das atividades. Durante esse período, a fábrica se tornou uma importante operação regional da marca.

Porém, de acordo com a companhia, manter essa unidade funcionando deixou de ser competitivo, por isso, a empresa decidiu encerrar completamente a produção.

Funcionários afetados

O fechamento envolve aproximadamente 230 trabalhadores ligados diretamente à unidade.

A Danone informou que pretende adotar medidas para diminuir os impactos sobre os funcionários. Entre as alternativas estão transferências para outras posições, programas de qualificação e acordos de desligamento.Mesmo assim, os postos serão encerrados com o fim das atividades.

O impacto também pode chegar para os fornecedores, transportadoras e prestadores de serviços que dependem da operação.

E o Activia?

Depois deste anúncio, alguns ficaram em dúvidas se o Activia irá acabar?

E não, a Danone continuará produzindo e comercializando o produto em algumas outras fábricas. Ou seja, o fechamento desta unidade não significa que a marca deixará de ser encontrada nas lojas.

A Activia segue fazendo parte do portfólio da companhia e continuará disponível em diferentes mercados, inclusive no Brasil. O que muda apenas é o local onde parte da produção será feita.

Por que a Danone decidiu fechar a fábrica?

Um dos principais problemas envolve a utilização da capacidade da unidade. De acordo com a Danone, a fábrica passou a operar com aproximadamente metade da utilização registrada em 2019. Assim, uma parte importante da estrutura permanecia ociosa.

Ao mesmo tempo, os custos para manter toda a operação funcionando continuavam elevados.

Produção mais cara

Segundo a companhia, fabricar os produtos em Ochsenfurt ficou significativamente mais caro do que em outras fábricas europeias do grupo. Assim, essa unidade perdeu a competitividade no mercado.

Além dos custos, alguns produtos fabricados no local também passaram a enfrentar uma demanda menor.

A combinação entre produção reduzida, capacidade ociosa e despesas mais elevadas levou a empresa a concluir que a operação não seria sustentável a longo prazo.

Mudança nos hábitos dos consumidores também pesa

A Danone vem observando o hábito dos consumidores, uma procura maior por alimentos com mais proteína, nutrição especializada e produtos funcionais.

Enquanto essas categorias avançam, outros segmentos tradicionais apresentam uma queda.

Por isso, a companhia pretende direcionar recursos para fábricas capazes de produzir alimentos considerados mais estratégicos.

Essa mudança também ajuda a explicar por que algumas unidades recebem investimentos enquanto outras são encerradas.

Outra fábrica continuará recebendo investimentos

Enquanto encerra as atividades em Ochsenfurt, a companhia continua apostando na unidade de Fulda, também na Alemanha.

A fábrica possui aproximadamente 600 funcionários e concentra principalmente produtos de nutrição especializada. Entre eles estão fórmulas infantis e produtos destinados à nutrição médica.

De acordo com a empresa, esses segmentos possuem um crescimento maior. Assim, a estratégia envolve reduzir uma operação considerada menos competitiva e concentrar investimentos em lugares com potencial maior.

Danone está falindo?

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Não, esse fechamento da fábrica não significa que a Danone esteja em falência ou recuperação judicial.

A companhia continua entre as maiores empresas de alimentos do mundo, com mais de 100 mil funcionários e operações em diferentes países.

Seu portfólio reúne produtos lácteos, alimentos à base de plantas, água e nutrição especializada.

Além do Activia, a empresa possui marcas conhecidas dos brasileiros, como Danoninho, Danette e YoPRO. Danone passa apenas por uma reorganização.

O fechamento da unidade faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia. A Danone busca reduzir a complexidade, melhorar as margens e direcionar investimentos para negócios com maior potencial de crescimento.

Para isso, a empresa analisa continuamente suas fábricas e produtos. Algumas unidades recebem novas linhas e tecnologias. Outras, quando deixam de ser competitivas, podem ser encerradas. Foi com essa avaliação que levou à decisão de fechar a fábrica de Ochsenfurt.

Durante o período que funcionou, muitos trabalhadores dependeram diretamente da operação. Empresas que fornecem serviços e produtos para a fábrica também podem ser afetadas. Por isso, o fechamento gera preocupação na região.

E no Brasil?

No Brasil, não há atualmente anúncio de um fechamento semelhante relacionado a essa reorganização.

A Danone mantém operações importantes no país, principalmente em Poços de Caldas, em Minas Gerais.

A companhia possui estruturas voltadas para produtos lácteos e nutrição especializada, além de continuar divulgando oportunidades de emprego ligadas às operações brasileiras.

Portanto, o encerramento da unidade alemã não representa, neste momento, uma mudança equivalente no Brasil.

*Estagiária sob supervisão



