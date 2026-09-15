Lotofácil de Independência é sorteada em 15 de setembro e não acumula
Reprodução/redes sociais
Lotofácil de Independência é sorteada em 15 de setembro e não acumula

A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15).

O sorteio será realizado às 21h. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões.

Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas.

Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h.

Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

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