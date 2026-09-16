Luís Felipe Granado/iG Agência da Caixa fechada, no centro de Belo Horizonte

A Caixa Econômica Federal marcou uma nova reunião com os empregados para a data desta quarta-feira (16), em meio à greve dos trabalhadores, que continua sem previsão de acabar.

O encontro foi agendado após uma cobrança da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), feita por meio de um ofício enviado ao banco. A reunião vai tratar da renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos empregados da instituição.

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A paralisação começou na última quinta-feira (10), depois que os trabalhadores rejeitaram uma proposta apresentada pela Caixa para renovar o ACT. A greve segue até hoje. Segundo a Contraf-CUT, mais de 90% das bases sindicais rejeitaram o texto.

Plano de saúde é principal impasse

Agência Brasil Planos de Saúde

A principal questão de discordância entre os funcionários e a direção da Caixa é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários.

Os trabalhadores são contra as mudanças no modelo de custeio que, segundo a categoria, podem aumentar os gastos de empregados, aposentados e dependentes.

A categoria também pede que a Caixa aumente sua participação no pagamento do plano e mantenha direitos que já foram conquistados.

Além do Saúde Caixa, os trabalhadores ainda falam sobre o reajuste salarial acima da inflação, novas contratações, melhores condições de trabalho e valorização da carreira.

O que a Caixa ofereceu?

Prêmio de R$ 3.000 por empregado;

Pagamento, no dia 18 de setembro, do salário reajustado, PLR, Super Caixa e do prêmio de R$ 3.000;

Aumento da participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa, de 6,5% para 8%;

Antecipação da parcela da Caixa da 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030 para ajudar na cobertura do déficit do plano;

Pagamento dos valores do PAMS (Programa de Assistência Médico-Supletiva) a partir de 2027;

R$ 236 milhões para ações de prevenção à saúde a partir de janeiro de 2027;

Criação de grupos de trabalho para discutir melhorias no plano, as três fontes de renda e um modelo que destine ao Saúde Caixa parte do lucro relacionado à produtividade.

Mudanças no Saúde Caixa

A proposta também prevê mudanças específicas no plano de saúde. Veja os principais pontos:

A consulta em pronto-socorro, fora do teto, passaria de R$ 75 para R$ 150;

Isenção de coparticipação em telemedicina;

Prazo de 90 dias para que titulares que estão fora do plano possam aderir;

Quem cancelar a adesão não poderá entrar novamente no plano;

O teto anual de coparticipação por grupo familiar passaria de R$ 3.600 para R$ 4.800;

Recadastramento anual obrigatório;

Teto de 9% por grupo familiar;

Dependentes indiretos ficariam fora do teto;

Piso de R$ 50 por beneficiário;

13 mensalidades.

E os outros bancários?

Bancários de bancos privados e do Banco do Brasil já tiveram o reajuste salarial definido. Nos bancos privados, a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria foi assinada na semana passada na quarta-feira (9). O acordo garantiu reajuste salarial acima da inflação para em torno de 500 mil bancários.

O mesmo percentual também será aplicado aos benefícios de vale-alimentação, vale-refeição e auxílio-creche.

Greve continua durante nova negociação

Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a greve continua hoje (16), mesmo com a essa nova reunião entre Caixa e empregados.

As regionais do sindicato estão abertas desde às 7h para receber os trabalhadores, tirar dúvidas, disponibilizar materiais e oferecer apoio jurídico.

A presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, Neiva Ribeiro, afirmou que a nova reunião aconteceu após a mobilização dos trabalhadores e das entidades sindicais.

O que vai resolver a campanha é o diálogo. A Caixa precisa ouvir os trabalhadores e apresentar uma saída negociada para o impasse.O que vai resolver a campanha é o diálogo. A Caixa precisa ouvir os trabalhadores e apresentar uma saída negociada para o impasse. Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região









O Comando Nacional dos Bancários na data de ontem (15), às 17h, para avaliar a greve. Também houve uma reunião do Comando de Greve. Depois desses 2 encontros, o sindicato deve divulgar um balanço da paralisação.

A Contraf-CUT e os sindicatos afirmam que a mobilização vai continuar enquanto não houver um acordo considerado satisfatório para a categoria.

O que diz a Caixa?

Em nota enviada ao iG, a Caixa afirmou que decidiu reabrir a mesa de negociação porque considera o diálogo o melhor caminho para chegar a um acordo.

O banco disse que busca uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade.

Segundo a Caixa, foram realizadas 54 reuniões de negociação coletiva até o momento. Nessas reuniões, o banco afirma ter apresentado quatro propostas diferentes, com mudanças e demandas apresentadas pelos representantes dos empregados.

A CAIXA informa que, por acreditar que o diálogo é o melhor caminho para a construção de acordos, reabriu a mesa de negociação com as entidades representativas dos empregados. Caixa em nota ao G1





A instituição também afirmou que mantém o diálogo com as entidades desde o início da campanha salarial e que busca uma solução equilibrada para as partes.

Caixa Tem continua disponível

Mesmo durante a greve, a Caixa informa que os clientes podem utilizar os canais digitais e outras formas de atendimento.

Entre as opções estão o aplicativo Caixa, Internet Banking, WhatsApp da Caixa, pelo número 0800-104-0104, além dos aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico também continua pelo Alô Caixa, no número 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas.

A greve continua nesta quarta-feira (16), enquanto representantes dos empregados e da Caixa voltam a negociar a renovação do ACT.

*Estagiária sob supervisão