Micaela Wentz Latam Retail Show 2026

O primeiro dia do Latam Retail Show 2026 trouxe inovação e diferentes pontos de vista acerca do crescimento do varejo nacional. Com diversas palestras de vozes influentes no mundo do varejo, o evento reuniu empresários de vários setores.

Durante o discurso de abertura do evento, Marcos Gouvea, fundador e diretor-geral da Gouvea Ecosystem, destacou a proposta de integração e troca de ideias como eixo central do encontro, reforçando que os objetivos da companhia passam por gerar "emprego, renda e crescimento".

Logo após a abertura, a vice-presidente da WGSN Creative Intelligence, Andrea Bell, deu segmento ao evento, com a palestra "Despertar Sensorial: Como a Inteligência Humana se Tornará a Prioridade dos consumidores até 2028", onde afirmava que o público agora espera pela volta da humanização do atendimento.

Já Ana Cláudia Weber, diretora comercial da Circana conduziu a plateia por uma análise de que tipo de produto é mais consumido de acordo com cada geração, e afirmou que o segmento que mais cresce atualmente é o mercado de brinquedos, uma vez que o número de colecionáveis é colecionadores também cresceram.

O que fazer com clientes que saem da loja e não compram

A CMO da MadeiraMadeira , maior plataforma de móveis e decoração do Brasil, Erica Lima, apresentou um case de parceria com a startup Aliado, do CEO André Franco, para resolver um problema recorrente do varejo: entender por que clientes saem da loja sem comprar.

Segundo Érica, a rede abriu 57 lojas físicas no formato "Guide Shop", sem estoque, para traduzir a proposta de valor da marca própria ao consumidor. O desafio era medir, com dados reais, se essa experiência estava de fato funcionando no ponto de venda.

Os resultados, segundo Érica, mostraram um aumento da participação da marca própria, dos s erviços financeiros e dos serviços para casa nas vendas das lojas participantes do projeto.

Para a executiva, a iniciativa vai muito além de ume descreve os dados coletados como "genuínos", por captarem o momento exato de descoberta do consumidor e permitirem ajustes em tempo real em precificação, marketing, CRM e logística.

A partir do tema central do evento, "Everythibg as a Service", o executivo Eduardo Yamashita (CEO da Gouvêa Inteligência), conduziu os empresários Julien Gazier (CFO da Leroy Merlin Brasil) e Karina Mussolino (Diretora Veterinária da Seres e do Grupo Petz/Cobasi) para tratar a Inteligência artificial como a "desmaterialização do consumo", apresentando os cases de sucesso das empresas.

Karina afirmou que a IA tem que ser utilizada para auxiliar o comprador e trazer o máximo de soluções possíveis, uma vez que o cliente "tem essa expectativa de que tudo esteja pronto para ele" e conclui: "quando o cuidado vira solução, a satisfação vira confiança"

Executivo da JBS é premiado como "Líder que Inspira Líderes"

Durante um painel voltado ao setor de alimentação e varejo, o executivo da JBS, Gilberto Tomazoni, discorreu sobre o trabalho do i nstituto educacional mantido pela companhia, que atende hoje 1.200 alunos de escolas públicas a partir dos 11 anos, em r egime integral, combinando currículo tradicional com formação em cultura organizacional e empreendedorismo.

O programa se estende à educação de adultos dentro das fábricas e a iniciativas como o "JBS Sem Fronteira", voltado à expatriação de talentos internos.

A conversa também abordou as transformações no comportamento do consumidor de alimentos, marcadas pela busca por longevidad e, hábitos mais saudáveis e o avanço de medicamentos para emagrecimento, fenômeno que, segundo dados citados no painel, já afetaria entre 10% e 12% da população brasileira e poderia chegar a 30% caso os preços caíssem pela metade.

Após as falas de Tomazoni, Marcos Gouvêa anunciou o executivo como vencedor do prêmio "Líder que Inspira Líderes Abilio Dini z", homenagem criada há dez anos e rebatizada, há dois, em memória do empresário do varejo brasileiro. Emocionado, Gilberto relembrou a convivência com Abilio Diniz, primeiro como fornecedor, depois como concorrente e, por fim, como colega.

Ao aceitar a homenagem, o executivo defendeu que o verdadeiro legado de uma empresa ou de um líder não está nos resultados ou nos cargos ocupados, mas nas pessoas que foram desenvolvidas e capacitadas a liderar outras. Ele dedicou o prêmio a quem o desafiou ao longo da carreira e afirmou que liderança não se mede pelo número de seguidores, mas pela quantidade de pessoas que se tornaram capazes de liderar a partir desse exemplo.

Encerrando sua fala, o executivo resumiu sua visão sobre o momento atual do setor.

"Mais importante que estratégia e tecnologia, é a preocupação genuína com as pessoas, pois são elas que sustentam qualquer resultado de negócio no longo prazo. Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS



















