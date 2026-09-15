Divulgação/ Latam Retail Show Luciano Deos - CEO e Founder do Gad’



Um levantamento inédito que monitora transformações sociais a partir de centenas de pesquisas mapeou as diretrizes para que gestores antecipem movimentos de mercado em tempos de crise foi apresentado durante o Latam Retail Show, realizada nesta terça-feira (15), em São Paulo.

O estudo foi desenvolvido pela consultoria Gad’ e segundo o responsável pelo projeto, Luciano Deos, o contexto atual reflete umano processo de

Ao mesmo tempo que a gente fala em longevidade, que nós vamos viver mais de 100 anos, a gente não acredita no futuro. Quando a gente não acredita no futuro, a gente quer resolver tudo hoje. Luciano Deos - CEO e Founder do Gad’

O relatório aponta que a sociedade vive umaalimentada pore descrença em autoridades. Essa falta de perspectiva gera ansiedade contínua, afetando diretamente os













O relatório com o título "Desafio da Relevância", revela o desafio principal das grandes empresas que será manter o significado institucional em um ambiente marcado pela indiferença.

Tolerâcia do públicou caiu

O estudo mostra que diante de qualquer atrito, o consumidor corre para o concorrente, exige muito esforço de retenção e revela também que a inteligência artificia l virou a porta de entrada da jornada de compra.

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Dados indicam que mais de metade do público final (B2C) e 93% do segmento corporativo (B2B) iniciam a

Se alguns anos atrás a gente falava em as marcas definindo o seu propósito, parece que a gente tá enxergando agora as marcas tentando ajudar as pessoas a encontrar o seu real motivo, a sua razão de existir. Luciano Deos - CEO e Founder do Gad’

O levantamento destaca um movimento de, onde empresas passam a incentivar pausas na. Luciano pontua a transição do