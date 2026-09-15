Fernando Frazão/Agência Brasil Greve dos Correios pode atrasar entregas pelo país

Clientes do Mercado Livre que realizaram compras nas últimas semanas receberam mensagens pelo aplicativo informando sobre a possibilidade de atraso nas entregas devido à greve dos Correios. A paralisação, iniciada nesta sexta-feira (11), foi aprovada por trabalhadores em assembleias realizadas em praticamente todo o país.

A mensagem enviada aos consumidores alerta que o prazo de entrega de alguns pedidos pode ser afetado pela paralisação. Assim, quem está no aguardo de uma encomenda deve ficar atento ao acompanhamento do pedido e a possíveis alterações na previsão de chegada.

Arquivo pessoal Mensagem enviada pelo Mercado Livre aos clientes sobre possíveis atrasos nas entregas devido à greve dos Correios

A greve foi aprovada por tempo indeterminado e, segundo a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect), todas as 35 assembleias r ealizadas até a noite de quinta-feira aprovaram a paralisação. Apenas o Acre ainda teria uma assembleia para decidir sobre a adesão ao movimento.

Por que a greve dos Correios pode afetar diversos clientes no País?

A possibilidade de atraso está relacionada às diferentes etapas pelas quais uma encomenda passa antes de chegar ao consumidor. Os Correios participam de processos como: postagem, tratamento e triagem, transporte, distribuição e entrega.

Dessa maneira, redução no número de trabalhadores em uma ou mais dessas etapas pode afetar o fluxo das encomendas e, como consequência, os prazos iniciais informados aos clientes.

Reprodução Mercado Livre adquire farmácia

Está esperando uma compra do Mercado Livre? O consumidor pode acompanhar o pedido pelo próprio aplicativo e verificar se houve alguma alteração na previsão de entrega.

Diferente de paralisações anteriores, que ficaram restritas a alguns estados, a atual greve conta com adesão de sindicatos em praticamente todo o país. Isso aumenta a possibilidade de impactos nas entregas em diferentes regiões.

O que acontece se o pedido passar do prazo?

Os Correios consideram uma encomenda atrasada quando a entrega, a primeira tentativa ou a disponibilização para retirada ocorre depois do prazo estabelecido para o serviço contratado.

A estatal prevê indenização por atraso quando a demora acontece por falha dos Correios. No PAC, a devolução de parte do valor pago pela postagem varia de acordo com o período de atraso. No Sedex, também existem percentuais diferentes conforme o número de dias úteis de demora.

Serviços com horário determinado, como Sedex Hoje, Sedex 10 e Sedex 12, possuem regras próprias.

Isso não significa, que o consumidor que realizou uma compra pela online receberá de maneira automática uma indenização. As regras dos Correios tratam do serviço postal contratado, que normalmente é pago pelo remetente.

Para quem realizou a compra de um produto a relação de consumo continua sendo com a plataforma e o vendedor responsável pela compra, de acordo com as condições apresentadas no momento da aquisição.

Quanto tempo a greve pode durar?

Ainda não é possível saber quanto tempo a atual paralisação irá durar. Como o movimento foi aprovado por tempo indeterminado, não existe uma data definida para o encerramento.

Por que os Correios estão em greve?

A paralisação foi aprovada após as negociações da Campanha Salarial terminarem sem acordo entre trabalhadores e a empresa.

Um dos principais pontos de discussão envolve o plano de saúde dos funcionários. Segundo a Findect, os Correios pretendem alterar a condição da empresa como mantenedora do benefício, o que preocupa os trabalhadores por possíveis efeitos no custeio e na assistência oferecida a empregados, aposentados e familiares.

Antes da paralisação, foram realizadas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Sem acordo, os sindicatos aprovaram a greve por tempo indeterminado.

A reportagem do iG entrou em contato com o Mercado Livre para saber quais medidas estão sendo adotadas diante da greve dos Correios, quantos pedidos podem ser afetados e quais orientações devem ser dadas aos consumidores que receberam a mensagem sobre possíveis atrasos.

Até o momento da postagem da reportagem a empresa não havia enviado um posicionamento. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob supervisão