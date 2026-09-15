Reprodução: governo federal Governo do Brasil informa cidadãos que precisam fazer a Prova de Vida do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm sido alvo de golpes envolvendo uma suposta necessidade de atualização da Prova de Vida. Os criminosos enviam mensagens de texto pedindo que o cidadão atualize o cadastro e ameaçam cortar o benefício caso a vítima não forneça os dados imediatamente.

Atualmente, a comprovação de vida é realizada automaticamente pelo INSS pelo cruzamento de dados. Caso o cidadão não seja localizado, a comunicação acontece apenas pelos canais oficiais.

Como funciona o golpe?

Os criminosos entram em contato com os beneficiários se passando por servidores do instituto. Eles usam como justificativa a necessidade de que precisa realizar a Prova de Vida ou regularizar o pagamento do benefício.

O contato pode acontecer de diferentes formas, como por exemplo: telefone, WhatsApp, SMS, e-mail e até cartas.

Para convencer a vítima, os golpistas criam um clima de urgência e afirmam que o benefício pode ser bloqueado caso os dados não sejam enviados.

Em alguns casos, eles pedem informações pessoais, fotos de documento s ou que a vítima faça um cadastro por meio de um link fraudulento.

Recebeu uma mensagem assim?

Pare e desconfie, o INSS não solicita informações pessoais por telefone, mensagem ou e-mail. Também não envia links para cadastro de biometria facial.

Se receber um contato desse tipo, não forneça nenhum dado e encerre a comunicação.

Fique atento aos sinais do golpe

Quer saber se uma mensagem pode ser falsa? Alguns sinais devem chamar a atenção:

Pedido de dados pessoais ou documentos;

Solicitação de senhas ou informações bancárias;

Ameaça de bloqueio ou suspensão do benefício;

Pressa para que o cidadão tome alguma atitude;

Envio de links para “atualizar” o cadastro;

Pedido de pagamento ou transferência de dinheiro.

O INSS não envia servidores à sua casa, para solicitar essas informações.

Por isso, desconfie de qualquer contato realizado fora dos canais oficiais. Então não clique naquele link recebido por SMS ou WhatsApp.

O tipo de golpe chamado phishing consiste justamente no envio de links falsos por criminosos aos cidadãos.

Os endereços podem parecer até mesmo confiáveis e até usar mensagens que imitam a comunicação de órgãos oficiais. Ao clicar, a vítima pode ser direcionada para uma página falsa que pede informações pessoais.

Esses dados podem ser usados posteriormente em outras fraudes ou para acessar serviços financeiros em nome da vítima.

O que fazer se receber esse tipo de mensagem?

A orientação é simples:

Não clique no link.

Não envie fotos de documentos ou dados pessoais.

Não informe senhas ou informações bancárias.

Não faça transferências ou pagamentos.

Procure o INSS pelos canais oficiais.

Em caso de dúvida, consulte a Central 135 ou o aplicativo e site Meu INSS.

Como o INSS realiza a Prova de Vida?

A comprovação é feita de forma automática pelo INSS por meio do cruzamento de informações disponíveis em bases de dados.

Por isso, se alguém aparecer dizendo que precisa entrar na sua casa para fazer esse procedimento, não forneça seus documentos e não permita o acesso.

Governo Federal tem canal para denunciar fraudes digitais

Além dos canais do INSS, o Governo Federal também possui uma plataforma destinada ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais.

O canal recebe relatos sobre páginas falsas, campanhas de phishing, vazamentos de dados e outros incidentes cibernéticos.

As informações enviadas ajudam nas ações de análise, investigação e resposta aos casos denunciados.

A denúncia pode ser feita pelo canal Sem Fraude, do Governo Federal.

*Estagiária sob supervisão



