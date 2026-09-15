Reprodução da Casa da Moeda dos EUA Versão atual da moeda de 1 centavo de dólar

Em breve, os estadunidenses não serão mais capazes de oferecer um centavo. A moeda, conhecida como penny, está cada vez mais perto de deixar de fazer parte do dia a dia nos Estados Unidos.

Na segunda-feira (14), a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por unanimidade o projeto de lei bipartidário Common Cents Act (Lei Bipartidária dos Centavos Comuns), que determina o fim da produção da moeda pelo Governo americano.

A proposta impede o Tesouro dos Estados Unidos de cunhar novas unidades, com exceção de moedas para colecionadores. O texto também cria regras para que pagamentos em dinheiro sejam arredondados para os 5 centavos mais próximos.

Como vai funcionar?

Com a mudança, valores pagos em dinheiro que não terminarem em 0 ou 5 centavos deverão ser arredondados.

Por exemplo: uma compra de US$ 10,01 (R$ 51,74) poderá ser arredondada para US$ 10,00 (R$ 51,69), enquanto um pagamento de US$ 10,03 (R$ 51,84) poderá chegar a US$ 10,05 (R$ 51,94).

A regra vale apenas para transações em dinheiro. Pagamentos feitos por cartão ou outros meios eletrônicos não precisam passar pelo processo.

Uma possível exceção seria aplicada aos salários pagos em dinheiro. Para esses casos, o valor deve ser arredondado para cima caso o total não seja divisível por 5 centavos.

O que acontece com as moedas que já existem?

As moedas de 1 centavo que já estão em circulação continuarão sendo utilizadas normalmente.

A diferença é que novas unidades não deverão ser produzidas pelo Tesouro, caso o projeto seja transformado em lei.

Produção foi encerrada em 2025

A Casa da Moeda dos EUA parou de produzir moedas de um centavo em novembro do ano passado após 232 anos de circulação.

Agora, com a aprovação do Congresso norte americano, busca tornar a decisão permanente e impedir que uma futura administração retome a fabricação.

Para entrar definitivamente em vigor, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo atual presidente Donald Trump.

Por que os EUA querem acabar com o penny?

Um dos principais motivos é o alto custo de produção. Em 2025, fabricar uma moeda de 1 centavo chegou a custar mais de três vezes o seu próprio valor. Segundo o Tesouro dos EUA, a medida deve gerar uma economia anual imediata de US$ 56 milhões (R$287.481.600) .

A discussão também envolve a utilidade da moeda, já que o aumento dos gastos para produzir uma unidade de valor tão baixo passou a ser considerado pouco vantajoso pelo Governo norte americano.

Quem apresentou o projeto?

O Common Cents Act foi liderado por Lisa McClain, republicana de Michigan e presidente da Conferência Republicana da Câmara, e por Robert Garcia, democrata da Califórnia e principal membro democrata do Comitê de Supervisão da Câmara.

Divulgação Lisa McClain, republicana de Michigan e presidente da Conferência Republicana da Câmara

A proposta reúne parlamentares dos dois principais partidos dos EUA e foi aprovada sem votos contrários na Câmara.

O texto se baseia em um projeto anterior, também liderado por McClain, que havia sido aprovado pela Câmara e pelo Senado. A legislação anterior determinava a interrupção da produção, mas não estabelecia regras para o arredondamento de pagamentos em dinheiro.

A nova versão inclui essa definição e também permite que a Casa da Moeda dos EUA produza moedas de 5 centavos utilizando um material bem mais barato do que o é usado atualmente.

*Estagiária sob supervisão