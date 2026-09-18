Reprodução: Casas Bahia Casas Bahia: Novo leilão vai até hoje (18); veja como participar

Quem está de olho em eletrodomésticos com preços abaixo dos valores do mercado, pode participar do novo leilão virtual das Casas Bahia. Os interessados têm até hoje (18) para dar seus lances e tentar arrematar um dos itens disponíveis.

As ofertas podem ser registradas até as 10h desta sexta-feira, por meio do site da Kwara, responsável pelo leilão. Entre os itens disponíveis estão: refrigeradores, lavadoras, fogões, micro-ondas, máquinas lava e seca, ar-condicionados e outros eletrodomésticos.

Os produtos arrematados deverão ser retirados em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Quais são os valores dos produtos?

Na manhã de ontem (17), o lote mais barato estava em R$ 263, era um Fogão 4 Bocas Atlas Coliseum Plus, onde o valor de mercado é de R$ 468,53. O desconto chegava a 44%.

Divulgação Fogão 4 Bocas Atlas Coliseum Plus

O produto de maior valor disponível é um Refrigerador Samsung, por R$ 6.367. Ainda sim, o item tinha desconto de 52% em relação ao valor original.

Qual o maior desconto?

Um lote com aproximadamente 25 eletrodomésticos tem uma redução de 69%. Entre os itens estão: ventiladores, cafeteiras, ferros de passar, liquidificadores, secadores, entre outros. O lote esta em R$ 1.417, enquanto o valor de mercado era de R$ 4.500,41.

De acordo com a empresa, a realização dos leilões não tem relação com a atual crise nem com o pedido de recuperação judicial do grupo.

Como participar?

O primeiro passo é fazer um cadastro na plataforma responsável pelo leilão (Kwara), concordar com os termos de adesão e solicitar a habilitação para participar da disputa.

Conforme com as regras divulgadas, essa solicitação precisa ser feita com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para o início do lote, então no caso de hoje, corra para conferir.

Depois, acompanhe o produto escolhido e faça os lances. As ofertas precisam superar o valor que já estiver registrado, com um incremento mínimo de R$ 50.

Lance automático

Nesse caso, o participante escolhe o valor máximo que está disposto a pagar e o próprio sistema faz novas ofertas automaticamente, até chegar ao limite definido.

Cuidado com o fim do lote

O horário de encerramento pode mudar, se uma nova oferta for feita nos minutos finais, o sistema pode prorrogar automaticamente a disputa. Normalmente, a é apenas um minuto, porém, o período pode variar conforme as regras de cada lote.

Os produtos estão novos?

Se você está pensando em participar, vale conferir a descrição e as condições de cada lote. Os produtos disponíveis são provenientes de devoluções de clientes e podem apresentar diferentes tipos de problemas.

Tem itens com riscos, amassados, sinais de uso, sujeira e desgaste. Alguns também podem estar sem peças, componentes, acessórios ou manuais.

O edital também informa que há produtos com senhas ou bloqueios, mercadorias que não funcionam e até itens classificados como sucata.

Ou seja, aquele produto com um preço bem abaixo do mercado pode não estar em perfeito estado.

E se eu desistir depois?

A arrematação não pode ser cancelada depois da compra. Em caso de desistência ou falta de pagamento, pode ter uma multa de 30% sobre o valor do produto escolhido, conforme as regras do evento.

Além disso, os custos e as responsabilidades relacionados à retirada dos produtos ficam por conta do comprador.

Procura aumentou após recuperação judicial

Conforme o Thiago da Mota, CEO da Kwara, a recuperação judicial das Casas Bahia aumentou a procura por buscas relacionadas a "leilões Casas Bahia".

Com o aumento do interesse, também surgiram alertas sobre sites falsos e pagamentos desviados.

Fique atento, antes de participar, confira se o leilão está realmente no site ofical, leia o edital e não faça pagamentos para terceiros fora das instruções oficiais.

O que conferir antes do lance?

Leia o edital e a descrição do lote escolhido;

Confira se o produto tem avarias, sinais de uso ou peças faltando;

Verifique se o item foi testado e se está funcionando;

Considere as taxas de 20% sobre o lance;

Some possíveis custos de retirada, transporte e impostos;

Confira o local e as regras para retirar a mercadoria;

Veja se o lance depende da aprovação do vendedor;

Acesse o leilão pelos canais oficiais para evitar golpes.

Como funciona o pagamento?

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O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil após a aprovação da oferta. Caso o prazo não seja cumprido, o arrematante pode ser considerado desistente e ficar sujeito à multa prevista no edital. Depois do pagamento, ainda é preciso organizar a retirada. Também é possível realizar a compra por cartão de crédito.

Os itens arrematados só podem ser retirados mediante agendamento prévio com a equipe da Kwara. Também é necessário enviar os dados do usuário vencedor do leilão e da pessoa responsável pela retirada.

Regras para buscar o produto

Os editais estabelecem algumas exigências de segurança e vestimenta. É obrigatório, por exemplo, usar sapato de segurança.

Também é preciso usar um veículo apropriado, com espaço para carga, como uma Kombi, e vazio.

Não é permitido buscar os produtos a pé ou de motocicleta. Também não é possível retirar apenas uma parte do lote.

Antes de fazer uma oferta, confira as condições da mercadoria, coloque na conta as taxas e possíveis custos extras e veja como funciona a retirada. Assim, fica mais fácil saber se o valor final realmente compensa para você.

*Estagiária sob supervisão



