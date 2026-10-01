Conteúdo gerado por IA Benefícios de outubro: veja as datas de pagamento

O mês de outubro começou e, com ele, muitos beneficiários querem saber quando caem os pagamentos de programas como: INSS, Pé-de-Meia e Bolsa Família, entre outros. Alguns depósitos seguem de forma escalonada, conforme o número final do NIS ou do benefício, dependendo do programa.

Não sabe como consultar seu NIS? Saiba como

O NIS (Número de Identificação Social) pode ser consultado pelo Cartão do Bolsa Família, Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho Digital, aplicativo ou site do CadÚnico e Caixa Tem.

Na Carteira de Trabalho Digital, o número aparece como PIS/Pasep. Para consultar, basta acessar o aplicativo com CPF e senha do Gov.br.

Também pode encontrar o NIS pelo Meu CadÚnico, informando CPF e data de nascimento, ou entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800 726 0207 e com o INSS pelo 135.

Caso não consiga localizar o número pelos canais digitais, o beneficiário pode procurar um CRAS com os documentos pessoais.

Calendários de pagamento de outubro de 2026

INSS: Ele começa no dia 26 de outubro para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. Os depósitos seguem até 9 de novembro, conforme o número final do benefício.

Para quem recebe acima do salário mínimo, os pagamentos começam em mês que vem em 3 de novembro e terminam no dia 9.

Veja abaixo as datas para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 26/10

Final 2: 27/10

Final 3: 28/10

Final 4: 29/10

Final 5: 30/10

Final 6: 3/11

Final 7: 4/11

Final 8: 5/11

Final 9: 6/11

Final 0: 9/11

Calendário de quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 03/11

Finais 2 e 7: 04/11

Finais 3 e 8: 05/11

Finais 4 e 9: 06/11

Finais 5 e 0: 09/11

Como consultar o benefício?

Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar o valor a receber pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br.

Bolsa Família: Além do calendário do Bolsa Família, outubro será o primeiro mês de pagamentos com os valores reajustados pelo Governo. Anunciado em 17 de setembro, o aumento elevou o piso do benefício de R$ 600 para R$ 691 e também ampliou os benefícios complementares.

Divulgação/MDS Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos de outubro do Bolsa Família no dia 19. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Confira o calendário do Bolsa Família para outubro de 2026:

Final do NIS 1: pagamento em 19/10

Final do NIS 2: pagamento em 20/10

Final do NIS 3: pagamento em 21/10

Final do NIS 4: pagamento em 22/10

Final do NIS 5: pagamento em 23/10

Final do NIS 6: pagamento em 26/10

Final do NIS 7: pagamento em 27/10

Final do NIS 8: pagamento em 28/10

Final do NIS 9: pagamento em 29/10

Final do NIS 0: pagamento em 30/10

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total da família e dividir pelo número de pessoas que fazem parte dela. Caso o resultado fique abaixo de R$ 218, a família está dentro do limite de renda exigido para o Bolsa Família.

Leia também: Governo anuncia reajuste de 15% no Bolsa Família; veja novo valor



Pé-de-Meia: Nesta rodada, o benefício será destinado aos estudantes da rede pública que cumpriram a exigência mínima de frequência escolar, conforme os critérios do programa.

Confira o calendário:

Janeiro e fevereiro: 19 de outubro

Março e abril: 20 de outubro

Maio e junho: 21 de outubro

Julho e agosto: 22 de outubro

Setembro e outubro: 23 de outubro

Novembro e dezembro: 26 de outubro

Quando os valores podem ser sacados?

As parcelas de matrícula e frequência ficam disponíveis conforme os depósitos são realizados. Já os valores referentes ao Incentivo-Conclusão e ao Incentivo-Enem permanecem retidos e só podem ser retirados após a conclusão do ensino médio, desde que o estudante cumpra todas as regras do programa.

Leia também: Guia do Enem reúne orientações e métodos de estudo para provas



BPC/Loas: Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 26 de outubro e 9 de novembro, de acordo com o número final do benefício.

Final 1: 26/10

Final 2: 27/10

Final 3: 28/10

Final 4: 29/10

Final 5: 30/10

Final 6: 3/11

Final 7: 4/11

Final 8: 5/11

Final 9: 6/11

Final 0: 9/11

Diferentemente da aposentadoria, o BPC é um benefício assistencial e não exige contribuições ao INSS para ser concedido. O pagamento corresponde a um salário mínimo por mês.

Saque-aniversário do FGTS: O dinheiro pode ser retirado entre 1 de outubro e 30 de dezembro de 2026.

A modalidade permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, uma parte do saldo disponível nas contas do FGTS no mês de seu aniversário. A adesão é opcional. Quem não fez a opção permanece no modelo tradicional, chamado de saque-rescisão.

Confira o calendário:



Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2026;

Fevereiro: de 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026;

Março: de 3 de março a 29 de maio de 2026;

Abril: de 1 de abril a 30 de junho de 2026;

Maio: de 4 de maio a 31 de julho de 2026;

Junho: de 1 de junho a 31 de agosto de 2026;

Julho: de 1 de julho a 30 de setembro de 2026;

Agosto: de 3 de agosto a 30 de outubro de 2026;

Setembro: de 1 de setembro a 30 de novembro de 2026;

Outubro: de 1 de outubro a 30 de dezembro de 2026;

Novembro: de 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027;

Dezembro: de 1 de dezembro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027.

Quem tem direito ao saque-aniversário do FGTS em outubro?

Para receber o saque-aniversário neste mês, é necessário:

ter nascido em outubro;

ter optado pelo saque-aniversário;

possuir saldo disponível em uma conta ativa ou inativa do FGTS.

Qual é o valor do saque-aniversário?