Divulgação/Caixa Os sorteios da + Milionária acontecem às quartas e aos sábados

A +Milionária terminou setembro sem dono para o prêmio principal. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 394, sorteado nesta quarta-feira (30), e o valor acumulou. O próximo concurso, marcado para sábado (03), pode pagar R$ 100 milhões.

A Lotofácil foi na direção contrária. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 537.416,65 cada. Os jogos vencedores foram registrados em Goianésia (GO) e Indaiatuba (SP).

A noite também teve sorteios da Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Dia de Sorte. Todos terminaram sem ganhador na faixa principal.

+Milionária

O concurso 394 sorteou as dezenas:

09 - 10 - 14 - 21 - 23 - 32

Os trevos foram:

4 - 6

Quatro apostas acertaram cinco números e os dois trevos e receberam R$ 87.537,65 cada. Outras 32 fizeram cinco acertos com um ou nenhum trevo e levaram R$ 4.863,21.

Sem vencedor na faixa máxima, o prêmio subiu para R$ 100 milhões no próximo concurso, no sábado (03).

Lotofácil

As dezenas do concurso 3.793 foram:

01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Duas apostas acertaram todos os números. Uma foi feita em Goianésia (GO) e outra em Indaiatuba (SP). Cada uma ganhou R$ 537.416,65.

Outras 415 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 775,79 cada.

O concurso desta quinta-feira (1º) tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina. O concurso 7.131 sorteou:

34 - 41 - 51 - 70 - 76

Quarenta e uma apostas acertaram quatro números e receberam R$ 12.076,19 cada.

O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 14,7 milhões nesta quinta-feira (1º).

Super Sete

O concurso 905 terminou sem vencedor com sete acertos.

Os números, na ordem das sete colunas, foram:

8 - 2 - 4 - 7 - 4 - 9 - 3

Duas apostas acertaram seis colunas e receberam R$ 32.972,88 cada. Outras 86 fizeram cinco acertos e levaram R$ 1.095,44.

O próximo sorteio será na sexta-feira (02), com prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Lotomania

Na Lotomania, ninguém acertou os 20 números do concurso 2.982.

As dezenas sorteadas foram:

02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 13 - 16 - 27 - 32 - 33 - 57 - 59 - 61 - 64 - 72 - 77 - 80 - 91 - 95 - 98

Duas apostas chegaram perto: acertaram 19 números e receberam R$ 126.289,13 cada.

O prêmio principal acumulou para R$ 7,5 milhões no sorteio de sexta-feira (02).

Dupla Sena

A Dupla Sena também acumulou no concurso 3.015.

No primeiro sorteio, saíram:

11 - 15 - 18 - 29 - 35 - 43

No segundo:

01 - 07 - 10 - 25 - 27 - 34

Nenhuma aposta fez os seis acertos. No primeiro sorteio, oito jogos acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 9.339,41 cada. No segundo, 19 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 3.539,15.

O próximo concurso será na sexta-feira (02), com prêmio estimado em R$ 6,5 milhões.

Dia de Sorte

O concurso 1.311 sorteou:

01 - 02 - 08 - 09 - 13 - 16 - 24

O Mês da Sorte foi março.

Ninguém acertou as sete dezenas. Vinte e duas apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 4.509,06 cada.

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 1,5 milhão para esta quinta-feira (1º).

Mega-Sena corre nesta quinta-feira

A Mega-Sena não teve sorteio nesta quarta-feira. O concurso anterior terminou sem acertador das seis dezenas e elevou o prêmio para R$ 75 milhões.

O próximo sorteio ocorre nesta quinta-feira (1º).