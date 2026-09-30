Agência Brasil O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da capital paulista oferece vagas de emprego até as 18h desta quarta-feira (30)

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) abriu um processo seletivo até as 18h desta quarta-feira (30) para 4500 oportunidades de trabalho em diversos setores como saúde, logística, comércio, serviços e outras áreas, com salários que vão de R$ 1.187 a R$ 4.300. Os interessados podem se inscrever no Portal Cate ou comparecer nos 46 postos de atendimento na capital paulista.

Vagas de atendimento, gastronomia, logística e em outros setores

No setor de atendimento, há mais de 180 oportunidades abertas para candidatos com ou sem experiência prévia. Os salários variam de R$ 1.650 a R$ 2.600, com exigência de ensino fundamental a médio completo. Há postos de trabalho espalhados por diversas regiões da capital, incluindo 25 de Março, Vila das Belezas, Campo Limpo, Santana, Ipiranga e Vila Andrade.







Para quem busca atuar no setor gastronômico, são mais de 80 vagas para cargos como cozinheiro, ajudante, garçom e coordenador, com remunerações que podem alcançar R$ 4.300. Os locais de atuação abrangem bairros como Bela Vista, República, Brooklin, Carrão e Tatuapé. As oportunidades aceitam profissionais com ou sem experiência, atendendo do ensino fundamental ao superior completo.

A área de logística reúne mais de 90 vagas, com salários entre R$ 1.200 e R$ 2.300. Os principais destaques são as funções de repositor de mercadorias e auxiliar de logística. Exige-se ensino fundamental ou médio completo. Embora algumas oportunidades requerem até seis meses de experiência, também há opções voltadas a quem busca o primeiro emprego.

O setor de construção civil também está com contratações abertas em todas as regiões da cidade. São mais de 70 vagas para profissionais que desejam atuar em funções como pedreiro, pintor, entre outras. A escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental completo, e as habilidades práticas na área serão avaliadas durante o processo seletivo.

Vagas para a GP de Fórmula 1

Existem 2.700 vagas temporárias para trabalhar no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Os cargos disponíveis são: controlador de acesso, vigilante, bombeiro civil e auxiliar de limpeza. As remunerações são por diária, que varia conforme a atividade entre R$ 130 e R$ 250.

Os candidatos precisam retirar a carta de encaminhamento em uma das 46 unidades do Cate ou ir diretamente à unidade Interlagos, localizada na Avenida Interlagos, 6122, local das seleções.

Serviço

Processos seletivos no Cate - diversos setores

Inscrições: até as 18h desta quarta-feira (30)

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