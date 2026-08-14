Reprodução/Wiki Casas Bahia tenta estancar crise financeira

Para cortar despesas e tentar estancar a crise financeira decorrente de prejuízos bilionários nos últimos trimestres, a Casas Bahia está fechando 298 lojas e demitindo cerca de 1,9 mil funcionários. O número de unidades encerradas equivale a 28,7% da rede; já as demissões representam 6,7% do total de funcionários do grupo, de acordo com informações divulgadas pelo Valor Econômico.

Mas fontes do setor estimam que o número final de cortes de pessoal pode chegar a 3 mil pessoas.

A Casas Bahia está presente em milhares de cidade e é uma das principais varejistas do país, que ganhou relevância ao oferecer opções de crediário para pessoas físicas.

Dados do mercado indicam que a varejista fechou 2025 no vermelho em R$ 3 bilhões, o triplo do prejuízo anterior. Só no primeiro trimestre, o prejuízo foi de quase R$ 1,1 bilhão, mais que o dobro de um ano antes.

Em 2024, a companhia chegou a entrar em recuperação extrajudicial para repactuar dívidas com bancos e converter debêntures em capital, amenizando a dívida líquida, mas sem conseguir estancar o prejuízo na linha final do balanço.

A empresa já vinha dando sinais de reestruturação e fechando lojas, mas concentrar quase 300 encerramentos rompe com o ritmo anterior; nas duas gestões anteriores, os fechamentos eram de 20 a 30 lojas por ano; nos 12 meses até março, foram 26 no saldo.

Por alívio financeiro

Entre as medidas para conseguir alívio financeiro, a Casas Bahia vem adiando repasses a lojistas de seu marketplace e esticando prazos de pagamento à indústria para melhorar o ciclo financeiro.

Também para fechar os detalhes do plano de reestruturação, a empresa adiou a divulgação do balanço do segundo trimestre da quarta (12) para o fim da tarde desta sexta-feira (14) e marcou uma teleconferência com investidores agendada para o dia 17.





Mesmo com retração nas lojas físicas (-1,8%) e no marketplace (-0,6%), o grupo apresentou alta de 6,4% na receita bruta consolidada do primeiro trimestre (R$ 8,8 bilhões), sustentado pelo canal digital próprio. As vendas on-line cresceram 26% no início do ano, parte delas via Mercado Livre.

O desafio agora, segundo informações do mercado, é renegociar com credores cerca de R$ 4 bilhões em pendências.

O iG tentou contato com a assessoria de imprensa da companhia, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Repercussão nas redes sociais

Enquanto o mercado aguarda a apresentação do balanço financeiro marcado para hoje pela diretoria das Casas Bahia, as demissões e fechamentos de lojas repercutem nas redes sociais.

meu Deus?? casas bahia não pode fechar, é o melhor lugar pra comprar no físico https://t.co/Ow76jQcWoX — theu (@matblckt) August 14, 2026





Há quem reporte loja fechada nesta manhã: "Em Dourados MS, as duas casas Bahia amanheceu. de portas fechadas hoje em Dourados, funcionários foram pegos de surpresa, triste pelos pais de família que ficam sem emprego", diz uma das postagens.

"Sou do Rio Grande do Norte próximo da cidade de Pau Dos Ferros, e nessa cidade a loja das casas Bahia fechou", diz outra.

Lição 3: quem age cedo negocia melhor. A Casas Bahia sentou com os bancos antes do colapso. Por isso conseguiu prazo, desconto no custo e apoio dos credores. Quem espera a execução chegar negocia encurralado.— Pablo Buarque (@pablobuarquec) August 14, 2026





E quem mencione a pandemia como o início da crise financeira do varejo, por conta do avanço das vendas online: "Casas Bahia sentiu muito a pandemia, a migração do consumidor para shoppe e Amazon. A virada foi grande".