Divulgação Empresa deve inaugurar nova loja em meio a processo de recuperação extrajudicial

O CEO da Casas Bahia, Renato Franklin, anunciou nesta segunda-feira (29) que a empresa passou por um "ajuste estrutural" e em breve inaugurará uma nova loja. Essa declaração vem em meio ao pedido de recuperação extrajudicial feito pelo grupo para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 4,1 bilhões.



Em entrevista à CNN Brasil, Franklin destacou a inauguração da nova loja, que ocorrerá nas próximas semanas dentro do Shopping Aricanduva, considerado o principal shopping de varejo do Brasil.

"[Essa loja] já nasce no novo conceito, com monetização dos espaços. Isso tende a ser uma referência para a gente, com melhores experiências ao consumidor e até um ticket médio mais alto, que traz rentabilidade para nós e para a indústria", explicou.

Franklin acrescentou que a empresa conseguiu salvar dezenas de unidades do fechamento. "No ano passado, fizemos o ajuste organizacional e também o fechamento de lojas. Nós tínhamos 100 lojas com margem de contribuição negativa, mas 55 foram fechadas e conseguimos recuperar a margem dessas outras 45 através da redução de estoque, mais redução do custo de aluguel e aumento da penetração dos serviços", afirmou.

Casas Bahia em recuperação extrajudicial

O pedido de recuperação extrajudicial foi aceito pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJ de São Paulo nesta segunda-feira.

O juiz Jomar Juarez Amorim determinou a suspensão de todas as execuções contra a varejista pelos próximos 180 dias. Esse acordo foi feito em conjunto com os principais credores da empresa, como o Banco do Brasil e o Bradesco.

O acordo prevê uma carência de 24 meses para o pagamento de juros e 30 meses para o pagamento do principal. Com isso, a dívida total da Casas Bahia foi reduzida de R$ 4,1 bilhões para R$ 500 milhões, e o prazo para quitação foi estendido até 2027.

Ações em alta

Após o anúncio de acordo extrajudicial, as ações da Casas Bahia (BHIA3) subiram 34,19% nesta segunda-feira, passando a valer R$ 7,30, ante R$ 5,44 registrados no início do dia.

Próximo das 10h20, os papéis bateram R$ 6,36, com valorização de 16,91%, mas logo entraram em leilão. Quando voltaram a ser negociadas, as ações subiram ainda mais e bateram 20,77% de alta, cotadas a R$ 6,57, a máxima do dia até agora. Por volta de 13h, as ações eram negociadas a R$ 6,42, avanço de de 18,01%.

O que é recuperação extrajudicial?

A recuperação extrajudicial (RE) é um tipo de acordo firmado entre a empresa devedora, no caso, a Casas Bahia, e seus credores (Bradesco e Banco do Brasil) com o objetivo de facilitar o pagamento das dívidas pendentes.

A modalidade adotada pela Casas Bahia funciona de forma semelhante à recuperação judicial (adotada, por exemplo, pelo Grupo Americanas ), mas com uma diferença importante: não requer a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, a empresa negocia em sigilo com os credores para, apenas depois deste processo, ser homologada pelo judiciário.

Por conta disso, a recuperação extrajudicial possui maior agilidade, menor burocracia e custos reduzidos para a companhia.

