Divulgação Com o acordo de renegociação, a empresa passou a ter até 72 meses para quitar a dívida bilionária com Bradesco e Banco do Brasil

As ações da Casas Bahia (BHIA3) estão em alta no pregão da bolsa de valores nesta segunda-feira (29). O aumento de pouco mais de 20% registrado é resultado do anúncio do acordo extrajudicial para renegociar uma dívida de R$ 4,1 bilhões, com Bradesco e Banco do Brasil, seus principais credores.

Próximo das 10h20, os papéis bateram R$ 6,36, com valorização de 16,91%, mas logo entraram em leilão. Quando voltaram a ser negociadas, as ações subiram ainda mais e bateram 20,77% de alta, cotadas a R$ 6,57, a máxima do dia até agora. Por volta de 13h, as ações eram negociadas a R$ 6,42, avanço de de 18,01%.

Detalhes do acordo

Para o mercado, o presidente da empresa, Renato Franklin, explicou que o acordo melhora o fluxo de caixa da empresa em R$ 4,3 bilhões nos próximos quatro anos, sendo R$ 1,5 bilhão apenas este ano.

Outra atualização trazida pelo comunicado é a respeito do prazo de pagamento da dívida, que foi ampliado de 22 para 72 meses. Também houve redução de 1,5 ponto percentual no custo médio da dívida, com economia de R$ 60 milhões ao ano.

