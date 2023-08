Divulgação Dona das Casas Bahia anuncia plano com cortes e fechamento de até 100 lojas

A Via anunciou nesta quinta-feira (10) um plano de negócios novo que inclui o fechamento de até 100 lojas físicas ainda neste ano e a demissão de 6 mil funcionários. A informação foi divulgada no relatório de resultados da empresa. Hoje, a companhia tem 1.127 lojas em 550 cidades.

A Via registrou um prejuízo de R$ 492 milhões no 2º trimestre de 2023, após lucro de R$ 6 milhões no mesmo período em 2022, que foi o último lucro trimestral da companhia desde então.

A companhia, que administra as marcas Casas Bahia e Ponto (antigo Ponto Frio), pretende adotar mudanças na forma de captação de recursos para financiar o crediário (uma forma de pagamento oferecida aos clientes).

Em nota, a empresa afirma que pretende reduzir os estoques em até R$ 1 bilhão. Além do encerramento das lojas físicas e das demissões, o plano de melhoria inclui a mudança no modelo de compras no carnê, que, de acordo com a empresa, 50% das compras feitas a prazo estão ligadas a esse tipo de forma de pagamento.