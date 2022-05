Ivonete Dainese Via (VIIA3) fica com Lucro de R$86 mi no 1T22

A Via (VIIA3) foi a primeira varejista de e-commerce a divulgar os seus resultados do primeiro trimestre de 2022 ao mercado. Este é um resultado muito aguardado pelo mercado, afinal a VIIA3 tem peso entre os 495 mil investidores Pessoa Física posicionados no papel.

O Ebitda ajustado operacional de R$ 758 milhões (margem de 10,2%), superando o quarto trimestre de 2021. O lucro líquido operacional foi de R$ 86 milhões no trimestre, alta de 36,5% ante o mesmo período do ano passado. O lucro líquido contábil ficou em R$18 milhões.

A Via reportou um GMV (sigla para Volume Bruto de Mercadorias) bruto total de R$10,7 bilhões, alta de 3,3% ao ano. O GMV omnicanal do 1P cresce 2,3% no período, com o 1P online crescendo 1,5% para R$ 4,0 bilhões.

O GMV omnicanal do 3P (marketplace) cresce 12,0% para R$ 1,2 bilhão com foco em cauda longa e número de pedidos com evolução de 111%.

A reversão de tendência nas lojas físicas, apresentou crescimento de 2,9% no GMV e melhora substancial sequencial no (same store sales) sss de 0,3% após (-13,8%) no 3T21 e (-25,2%) no 4T21.

Clientes Via:

A alta foi de 1,0 milhão na base de clientes ativos para 28 milhões no 1T22 e de mais 4 milhões (+24% a/a) no MAU para 20 milhões no 1T22.

Soluções Financeiras escalando como planejado

– TPV de soluções financeiras somou R$11,3 bilhões;

– banQi atinge + de 4,8 milhões de contas;

A carteira do crediário fecha em R$ 5,2 bilhões, com inadimplência de 3,6%.

Caixa robusto e sólida liquidez

A posição de caixa, incluindo recebíveis de cartão, totalizou R$ 5,2 bilhões em 1T22. Já a dívida bruta ficou estável ante o último trimestre de 2021, com cerca de 70% no longo prazo ante os 34% de igual período do ano passado.

Capital de giro

A redução de estoques de R$ 1 bilhão no primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado. A venda de créditos tributários de R$ 500 milhões em 1T22.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de Trade

O post Via (VIIA3) fica com Lucro de R$86 mi no 1T22 apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .