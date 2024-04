Reprodução Casas Bahia enfrenta dificuldades financeiras





O pedido de recuperação extrajudicial feito pelo Grupo Casas Bahia foi aceito nesta segunda-feira (19) pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). As dívidas da empresa giram em torno de R$ 4,1 bilhões.

O juiz Jomar Juarez Amorim decidiu que todas as execuções contra a varejista estão suspensas pelos próximos 180 dias.

“A documentação apresentada pelo requerente evidencia o cumprimento do art. 163, ou seja, a concordância dos credores que representam mais de metade dos créditos abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Posto isso, defiro o processamento da recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia S. A. Assim, determino a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todas as execuções contra a requerente movidas por credores sujeitos ao plano de recuperação”, diz trecho da decisão.

O Grupo Casas Bahia pontuou no documento que sua dívida é bilionária, citando que elas envolvem as sexta, sétima e oitava emissões de debêntures a mercado e a nona emissão de debêntures.

A empresa também declarou que o projeto não relaciona dívidas operacionais com fornecedores e parceiros, além de explicar que não haverá impacto no dia-a-dia dos trabalhadores e nem no atendimento aos clientes.

No último domingo (28), a varejista revelou que havia feito um acordo extrajudicial para a renegociação de uma dívida de R$ 4,1 bilhões com o Bradesco e Banco do Brasil, principais credores financeiros da empresa.

O presidente da empresa, Renato Franklin, informou que o acordo melhora o fluxo de caixa da empresa em R$ 4,3 bilhões nos próximos quatro anos, sendo R$ 1,5 bilhão apenas em 2024.

O prazo de pagamento da dívida foi prolongado, saindo de 22 meses para 72 meses. Também houve redução de 1,5 ponto percentual no custo médio da dívida, garantindo a economia de R$ 60 milhões ao ano.

Para que o acordo fosse colocado em prática, era preciso que a justiça concordasse com a negociação, o que ocorreu nesta segunda.

