Wikimedia Commons Operação da Polícia Federal mirou o ex-CEO e membros da diretoria das Lojas Americanas

As ações da Americanas fecharam em alta de 15,6% na data de ontem (20), cotadas a R$ 6,90. Durante o pregão, os papéis chegaram a subir 22% na abertura e atingiram R$ 7,50. A movimentação ocorreu após a Justiça do Rio de Janeiro decretar o encerramento da recuperação judicial da companhia, iniciada em janeiro de 2023.



A decisão representa um passo importante para a varejista, que passou por uma das maiores crises de sua história após descobrir uma fraude contábil bilionária. O caso veio a público no ano de 2023 e provocou muitas dificuldades financeiras, levando a empresa a buscar a recuperação judicial para reorganizar suas dívidas e manter suas operações.

O encerramento do processo foi autorizado após a Justiça avaliar que as obrigações previstas no plano de recuperação foram cumpridas. A medida está prevista na Lei nº 11.101/2005, que estabelece as regras para processos de recuperação judicial e falência no Brasil.

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Aprovado em fevereiro de 2024, o plano completou dois anos, prazo que permitiu à empresa solicitar o fim da recuperação judicial. Com isso, era necessário comprovar o cumprimento das obrigações exigidas durante todo esse período, sem que fosse necessário aguardar a conclusão de todos os compromissos com os credores.

A Americanas já defendia que havia cumprido integralmente o plano. Em maio, Fernando Soares, presidente-executivo da companhia, afirmou que a empresa considerava todas as obrigações concluídas e aguardava a decisão definitiva da Justiça. As informações são da CNN Money.

Claro que a gente aguarda a Justiça, mas, no nosso entendimento, o plano de recuperação foi 100% cumprido. Fernando Soares, presidente-executivo da companhia

















Com comunicado divulgado neste segunda-feira (19), a varejista destaca que o encerramento da recuperação judicial representa um marco em sua trajetória e o início de uma nova fase. Conforme a companhia, os próximos passos incluem a expansão das operações, o fortalecimento do modelo de negócios e a melhoria da experiência dos clientes.

Com a conclusão dessa etapa, a Companhia segue comprometida com o crescimento de suas operações, o fortalecimento sustentável do seu modelo de negócio e o desenvolvimento da experiência de seus clientes. Americanas em nota

Apesar da decisão ter sido favorável, o encerramento do processo não significa que todas as questões relacionadas à recuperação judicial estejam 100% resolvidas. O despacho judicial aponta que ainda existem questionamentos apresentados por detentores de títulos emitidos no exterior, conhecidos como bondholders, além de dez prestadores de serviços ou fornecedores da empresa.

Mesmo com essas objeções, a Justiça entendeu que os argumentos apresentados não impediam o encerramento da recuperação judicial. De acordo com a decisão, não foi identificado risco de prejuízo irreparável que justificasse a continuidade do processo. Ainda assim, podem ser apresentados recursos contra a sentença.

A notícia também refletiu no setor financeiro. Antes da alta registrada nesta terça-feira (20), as ações da Americanas já haviam encerrado o pregão de segunda-feira (19) com valorização de quase 7%, cotadas a R$ 5,97.

Com o fim da recuperação judicial, a companhia inicia uma nova etapa após anos de dificuldades. O novo desafio, será em fortalecer suas operações, recuperar a confiança do mercado e demonstrar que consegue manter um crescimento sustentável.