Reprodução/Freepik (freepik.com Mais do que um dado financeiro, o crescimento da inadimplência feminina revela o peso das mulheres na sustentação econômica das famílias

Em dez anos, o rosto do endividamento no Brasil mudou. E a mudança diz muito mais sobre transformação social do que sobre comportamento financeiro. Pela primeira vez na série histórica do Mapa da Inadimplência da Serasa, as mulheres viraram maioria entre os brasileiros com o nome negativado: são 40,4 milhões em 2026, contra 27,7 milhões em 2016, um crescimento de 46% em uma década. A participação feminina subiu de 49,76% para 50,51%. A balança virou.

O Brasil tem hoje 81,7 milhões de negativados, alta de 38,1% nos últimos dez anos. Quase metade desse grupo, 48%, tem renda de até um salário mínimo. E 42% já estavam negativados há uma década, o que revela um problema estrutural de difícil saída para boa parte da população.

Mas o dado feminino não é mais um número nessa estatística. É um retrato de uma transformação silenciosa e profunda, que começa a ser lida com mais clareza pelos analistas, pelas instituições e, aos poucos, pelas tecnologias de crédito.

As mulheres viraram maioria entre os endividados e o motivo importa

O dado central não emerge do nada. Ele é resultado direto de uma mudança na estrutura dos lares brasileiros.

Segundo levantamento do Índice de Vulnerabilidade Financeira Familiar (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, as mulheres passaram a chefiar 51,7% dos lares brasileiros, o equivalente a 41,3 milhões de pessoas. Em 2012, essa proporção era bem menor: o crescimento foi de 87% em pouco mais de uma década. Ser referência financeira do lar significa responder por um conjunto maior de despesas. E, quando a renda não é suficiente para cobrir tudo, a dívida entra como solução de curto prazo.

Mas o dado de gênero carrega outras camadas. Entre as mulheres que chefiam lares, a taxa de participação no mercado de trabalho é de 22,6 pontos percentuais abaixo da dos homens que estão na mesma posição. O desemprego feminino é quase o dobro. A informalidade, maior: 40,3%. Mais da metade dessas mulheres é negra. E parte expressiva tem baixa escolaridade.

À frente de um negócio, as mulheres ganham, em média, 24% menos que os homens mesmo tendo, em geral, mais anos de estudo, segundo o Sebrae com base na PNAD Contínua. Mais responsabilidade, menos renda e crédito sempre um pouco mais difícil de acessar.

É nesse contexto, e não em "descontrole" ou "impulso de compra", que se explica a virada nas estatísticas de inadimplência.

Getty Images Na hora de priorizar as contas, escolha pagar primeiro aquelas que têm as taxas de juros maiores





Por trás do número: a mulher virou a provedora

A mulher chefe de família não é um perfil marginal. É a maioria dos lares brasileiros.

Ela acorda cedo, faz o café, leva os filhos para a escola, vai trabalhar, muitas vezes em mais de um emprego, sem carteira assinada, volta, faz o jantar, controla as contas e ainda tenta guardar alguma coisa para o mês seguinte. Quando o imprevisível acontece, uma doença, um conserto urgente, a perda de um cliente, o colchão financeiro raramente existe.

O resultado é que essa mulher, que sustenta a casa, também acaba sendo quem fica com o nome negativado quando os pagamentos não fecham. Não por descontrole. Por excesso de responsabilidade em um sistema que ainda não foi feito para ela.

E esse sistema tem um nome: o crédito tradicional costuma pedir holerite, contracheque e carteira assinada. Para quem vive de renda variável, faz o corre, vende por redes sociais ou cuida da família enquanto trabalha, o acesso ao empréstimo pessoal quase sempre esbarra em portas fechadas. Nesses casos, um empréstimo pessoal na hora certa com análise que considere a renda real pode ser a diferença entre resolver um imprevisto e ver a conta se acumular.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo O desafio não é apenas acessar crédito, mas construir um sistema capaz de reconhecer quem há muito tempo sustenta a economia das famílias brasileiras





A força do outro lado: quem mais reage

O dado vem acompanhado de um outro dado, menos comentado: a mulher inadimplente tende a buscar resolver o problema mais rápido do que os homens, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Ela pesquisa as condições, migra para modalidades de juro menor e renegocia com mais agilidade.

E vai além disso. O Brasil tem hoje 10,4 milhões de mulheres empreendedoras, o maior número da série histórica, um crescimento de 42% entre 2012 e 2024, de acordo com o Sebrae. Quase metade delas, 49%, é a principal fonte de renda do lar. E 73% são mães, o que confirma a jornada dupla ou tripla que define o dia a dia de boa parte dessas trabalhadoras.

Essas mulheres também inovam: 71% usam redes sociais e aplicativos para vender, contra 63% dos homens. Mas o acesso limitado ao crédito, incluindo o empréstimo pessoal, ainda é um dos principais obstáculos apontados por elas para crescer.

A virada, portanto, não é apenas nos números do endividamento. É também na capacidade de reação. A mulher que virou maioria nas dívidas é a mesma que mais corre atrás de sair delas.

A tecnologia que enxerga quem sempre sustentou a casa

Durante muito tempo, o crédito no Brasil foi construído para um perfil específico: emprego formal, holerite, conta corrente em banco tradicional. Quem não se encaixava nesse molde ficava de fora, mesmo tendo renda, pagando as contas em dia e sustentando uma família inteira.





O cenário começa a mudar com a chegada de ferramentas como o Open Finance, o Cadastro Positivo e as análises de crédito individualizadas.

O Open Finance Brasil já acumula 160 milhões de consentimentos ativos, segundo o Banco Central. A tecnologia permite que a instituição financeira avalie a movimentação real da pessoa, recebimentos, pagamentos, histórico de fluxo de caixa, em vez de depender exclusivamente de um contracheque. Segundo estimativas do próprio Banco Central, isso pode ampliar em até 30% a aprovação de crédito para quem era invisível ao sistema tradicional.

Para a mulher provedora que vive de renda variável, essa mudança pode representar a diferença entre ter ou não ter acesso ao fôlego que a situação exige.

É nesse cenário que fintechs com análise individualizada passam a cumprir um papel relevante. A SuperSim, empresa brasileira com mais de sete anos de mercado, é um exemplo de plataforma que oferece empréstimo pessoal via Pix para negativados, ideal para quem frequentemente não encontra espaço no crédito tradicional, incluindo mulheres negativadas, autônomas e sem comprovação formal de renda. A contratação, no entanto, está sempre sujeita à análise de crédito.

Com mais de 7 milhões de empréstimos emitidos e mais de R$ 1,5 bilhão em crédito pessoal direcionado a quem tem menos acesso ao sistema bancário convencional, a empresa recebe mais de 5 milhões de propostas por mês. Opera com mais de 200 funcionários e tem seu atendimento reconhecido com o Selo RA1000 do Reclame Aqui.

Segundo estudo apontado pela própria plataforma, a SuperSim é referenciada como o empréstimo mais rápido do mercado, com liberação via Pix em até cinco minutos após aprovação e assinatura do contrato. Para quem está no limite e precisa resolver um imprevisto com urgência, essa diferença pode ser significativa.

Divulgação Para milhões de mulheres, administrar as compras da casa também significa administrar os limites do orçamento





Reorganização ou crédito novo? Entender a diferença é essencial

Antes de qualquer decisão financeira, é importante distinguir dois caminhos com lógicas diferentes.

Reorganização é o primeiro passo para quem está negativada: renegociar as dívidas existentes pelos canais oficiais, usando como base as regras definidas na Lei do Superendividamento (nº 14.181/2021), que permite renegociar dívidas preservando o mínimo para viver. Esse caminho não envolve tomar novo crédito, envolve reduzir o que já existe.

Crédito novo pode ser um recurso legítimo em situações de emergência ou para recomposição financeira pontual. Contratar um empréstimo pessoal, nesse caso, exige avaliar com cuidado o CET (Custo Efetivo Total), as taxas envolvidas e a capacidade real de pagamento. A taxa média do crédito livre para pessoas físicas estava em 61,5% ao ano (Banco Central, abril de 2026), o que reforça a importância de comparar antes de contratar.

5 passos para retomar o controle das finanças

Para quem quer começar a sair do vermelho, o caminho começa com organização e informação:

1. Fazer um raio-x das contas. Liste todas as dívidas e consulte o CPF de graça nos canais oficiais: Serasa, SPC/Consumidor Positivo, Boa Vista e Registrato do Banco Central. Nunca pague para consultar, esse serviço é gratuito e qualquer cobrança é sinal de golpe.

2. Priorizar as dívidas mais caras. Cartão de crédito e cheque especial acumulam juros mais rápido do que qualquer outra modalidade. São os primeiros a negociar.

3. Negociar com desconto pelos canais oficiais. Com a Lei do Superendividamento são oferecidas condições especiais de renegociação, com abatimentos que podem chegar a até 90% em alguns casos.

4. Separar as contas e organizar a renda. Quem é provedora do lar precisa distinguir o orçamento da casa do dinheiro do próprio trabalho. Essa separação ajuda a enxergar a real capacidade de pagamento e evitar confusão entre despesas pessoais e familiares.

5. Reconstruir o crédito com consciência. Ativar o Cadastro Positivo, manter contas em dia e usar crédito apenas para emergência ou recomposição, sempre analisando o CET, são os pilares para recuperar o acesso ao sistema financeiro com segurança.



Como funciona o empréstimo pessoal online pela SuperSim

Para quem já avaliou a situação e decidiu que o crédito é o caminho adequado para o momento, o processo na SuperSim é 100% digital, sem agência, sem papel e sem fila:

1. Simulação no site supersim.com.br, sem necessidade de baixar aplicativo; a SuperSim opera inteiramente via site.

2. Análise de crédito com avaliação do contexto real da solicitante.

3. Aprovação e assinatura digital do contrato.

4. Liberação do valor via Pix em até cinco minutos após a finalização da jornada.

Os valores disponíveis vão de R$ 50 a R$ 2.500, com prazo de pagamento de 1 a 14 meses. Antes de confirmar, a plataforma exibe o CET, a taxa de juros, a tarifa e o IOF, para que a decisão seja tomada com clareza. Também é possível tirar todas as suas dúvidas sobre o empréstimo pessoal online via WhatsApp de forma prática. O WhatsApp funciona como um canal de atendimento e dúvidas: a solicitante tira suas perguntas sobre a proposta sem sair do aplicativo de mensagens, enquanto a simulação e a contratação seguem no site. Nenhuma cobrança antecipada é feita para liberar o crédito, qualquer pedido de pagamento antes da liberação é sinal de fraude.

Perguntas frequentes: mulheres, endividamento e crédito

Por que as mulheres viraram maioria entre os inadimplentes?

Porque se tornaram a principal provedora de mais da metade dos lares brasileiros, segundo a FGV IBRE com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com mais responsabilidade sobre as despesas da casa, salários em média menores e acesso mais difícil ao crédito, é natural que também tenham passado a representar a maior parte dos endividados.

Mulher com o nome negativado consegue empréstimo?

Em alguns casos, sim. Há fintechs que fazem análise individualizada, avaliam o contexto real da solicitante por meio de ferramentas como o Open Finance, e podem aprovar crédito conforme a capacidade de pagamento. A aprovação nunca é garantida e está sempre sujeita à análise de crédito.

O que é análise individualizada de crédito?

É a avaliação que considera o contexto real da pessoa, movimentação financeira, histórico de pagamentos, padrão de recebimentos, em vez de depender só do holerite ou do score. Tecnologias como o Open Finance permitem processar essas informações com agilidade.

Quais os primeiros passos para se reorganizar financeiramente?

Comece consultando o CPF de graça nos canais oficiais, Serasa, SPC, Boa Vista e Registrato do Banco Central, para saber exatamente quanto e com quem você deve. Depois, priorize as dívidas mais caras e busque renegociar pelos canais oficiais antes de considerar qualquer crédito novo.

Quem é autônoma ou empreendedora, sem holerite, consegue crédito?

Pode conseguir. O crédito tradicional costuma exigir comprovação formal de renda, mas a análise individualizada usa o histórico de movimentação e o Open Finance para avaliar a renda real de quem trabalha por conta própria, sempre sujeito à análise.

Como tirar dúvidas sobre empréstimo pessoal online via WhatsApp?

O WhatsApp serve como canal de apoio: a simulação e a contratação continuam no site supersim.com.br e a liberação, após aprovação e assinatura, ocorre via Pix.

Quanto tempo uma dívida fica registrada como negativada?

A negativação pode constar nos birôs de crédito por, no máximo, cinco anos. Depois desse prazo, o registro é removido automaticamente, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A dívida continua existindo juridicamente, mas deixa de figurar como restrição ativa.

Quanto tempo leva para o dinheiro do empréstimo cair na conta?

Depende da instituição. Em plataformas digitais como a SuperSim, apontada por estudo como o empréstimo mais rápido do mercado, a liberação ocorre via Pix em até cinco minutos após a aprovação e a assinatura do contrato. O prazo total depende da etapa de análise de crédito.

Existe empréstimo na hora via pix para negativado?

Algumas fintechs oferecem o empréstimo na hora via pix para negativado com base em análise individualizada e não apenas no score. Na SuperSim, quando há aprovação, a liberação do empréstimo na hora via pix para negativado ocorre em até cinco minutos após a assinatura do contrato, sempre sujeita à análise de crédito.

A mulher que virou maioria nas dívidas é a mesma que lidera a reação

Os números mostram uma virada histórica. Mas o que os dados escondem, se lidos sem contexto, é que essa mulher não chegou ao endividamento por acidente ou descuido. Ela chegou carregando a casa nas costas, e ainda assim continua sendo quem mais corre atrás de resolver.

Ela merece um sistema de crédito que a enxergue como é: provedora, trabalhadora, presente. E não como um risco a ser evitado. A tecnologia começa, finalmente, a alcançar esse entendimento. O empréstimo pessoal na hora com análise que considera o contexto real é um caminho, mas a reorganização, sempre que possível, vem antes. Para dúvidas ao longo do processo, o empréstimo pessoal online pelo whatsapp mantém o atendimento próximo de quem mais precisa dele.

Transparência

A SuperSim atua como correspondente bancário, nos termos da Resolução nº 3.954 do Banco Central do Brasil. Disponibiliza produtos e serviços de crédito pessoal por meio de instituições financeiras parceiras. O prazo de pagamento varia de 1 a 14 meses. Ao solicitar uma proposta, serão exibidos a taxa de juros utilizada, a tarifa, o imposto (IOF) e o custo efetivo total (CET). A contratação está sujeita à análise de crédito.