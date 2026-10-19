Bruno Peres/Agência Brasil Famílias que recebem até R$ 3,2 mil podem conseguir gás gratuito

O preço do gás de cozinha é uma das despesas que mais pesam no orçamento de muitas famílias nos dias de hoje. Para ajudar a diminuir esse gasto, o Governo Federal oferece o Gás do Povo, programa que permite a retirada gratuita de recargas de botijões de 13 quilos em revendedoras credenciadas.

A iniciativa é para famílias de baixa renda, e o benefício não é pago em dinheiro. Em vez disso, os contemplados recebem um vale que pode ser utilizado para conseguir a recarga do botijão. Por isso, mesmo quem já recebe outros auxílios do Governo precisa verificar se foi selecionado para participar do programa.

Leia também: Como resgatar seu botijão no Programa Gás do Povo?

Quem pode receber?

Um dos principais critérios para ter acesso ao Gás do Povo é possuir renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família. Em 2026, considerando o salário mínimo de R$ 1.621, esse limite corresponde a R$ 810,50 por integrante da casa.

Isso significa que o Governo considera a renda total da família e a quantidade de pessoas que vivem na mesma residência. Em uma casa com quatro pessoas, por exemplo, a renda mensal pode chegar a R$ 3.242 para se manter dentro desse limite.

Porém, estar dentro da faixa de renda não garante a aprovação automática. A família também precisa atender às outras exigências do programa e ser selecionada para receber o benefício.

Quantas recargas podem ser recebidas por ano?

A quantidade de recargas disponíveis depende do número de pessoas que fazem parte da família, de acordo com as informações registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico.

- Foto: Ricardo Botelho/MME Auxilio gas

Famílias com duas ou três pessoas podem ter direito a até quatro recargas por ano. Já as que tem quatro integrantes ou mais podem receber até seis recargas anuais.

É importante lembrar que o benefício cobre a recarga do botijão de 13 quilos, e não a compra de um recipiente novo. Além disso, quem optar pela entrega em domicílio poderá ter de pagar pelo serviço, conforme as condições oferecidas pela revendedora.

O que é necessário para participar?

Para ter acesso ao programa, a família precisa estar inscrita no CadÚnico e manter os dados atualizados nos últimos 24 meses (2 anos). O responsável familiar também deve ter o CPF regularizado e cumprir as demais regras estabelecidas pelo Governo.

Quem recebe o Bolsa Família também pode ser contemplado pelo Gás do Povo, desde que atenda aos critérios exigidos. Isso significa que participar de outro programa social pode ser compatível com o benefício, mas não garante que a família será escolhida.

Como consultar o benefício?

A consulta pode ser feita pelos canais oficiais do Gás do Povo e pelos meios de atendimento da Caixa Econômica Federal. Nesses canais, o responsável familiar pode verificar se foi contemplado e buscar informações sobre as revendedoras credenciadas disponíveis na região.

Dessa forma, quem se enquadra nos critérios pode conferir se tem direito às recargas gratuitas e aproveitar o benefício para reduzir uma das despesas essenciais do dia a dia.

Atenção a possíveis golpes

Para evitar golpes, é importante consultar informações somente pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Desconfie de mensagens que prometem a liberação do benefício com um pagamento de taxas, envio de dados pessoais ou compartilhamento de códigos recebidos pelo celular. A consulta e a utilização do benefício devem seguir os procedimentos oficiais, sem a necessidade de pagar para garantir a aprovação.