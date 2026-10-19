Foto: Lyon Santos/MDS Servidora alegou desespero por necessidades financeiras para cuidar do filho autista

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a outubro começam nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 30 de outubro. E ste mês, o valor mínimo previsto para as famílias que recebem o benefício integral passa a ser de R$ 691, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o último número do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Valor do benefício pode variar conforme a família

O reajuste de 15,04% anunciado para este mês de outubro também alcança os benefícios adicionais destinados para crianças, adolescentes, gestantes e mulheres que amamentam.

O valor de R$ 691 não é necessariamente o mesmo para todas as famílias. A quantia recebida depende da composição familiar e dos benefícios adicionais aos quais cada pessoa tem direito.

Sendo assim, alguns beneficiários podem receber valores superiores ao mínimo previsto.

Leia também: Aumento do Bolsa Família: quanto vou receber?

Calendário de outubro

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados de acordo com o último dígito do NIS de cada beneficiário. Confira quando o dinheiro será depositado:

NIS final 1: 19 de outubro;

NIS final 2: 20 de outubro;

NIS final 3: 21 de outubro;

NIS final 4: 22 de outubro;

NIS final 5: 23 de outubro;

NIS final 6: 26 de outubro;

NIS final 7: 27 de outubro;

NIS final 8: 28 de outubro;

NIS final 9: 29 de outubro;

NIS final 0: 30 de outubro.

O calendário dos próximos meses também já está previsto. Em novembro, os pagamentos serão realizados entre os dias 16 e 30. Já em dezembro, os depósitos estão programados para ocorrer de 10 a 23. E como em todo inicio de mês o iG traz o caléndario atualizado.

Onde consultar o número do NIS?

Para quem não sabe qual é o final do NIS, existem algumas maneiras simples de consultar. O número aparece no cartão do Bolsa Família ou no Cartão Cidadão e também pode ser encontrado pelos canais digitais do Cadastro Único (CadÚnico).

Outra opção é o aplicativo Caixa Tem, utilizado por muitos beneficiários para movimentar o dinheiro e consultar informações sobre o pagamento.

Reprodução: Caixa Caixa Tem

Caso não consiga localizar o número por meios digitais, procure um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), levando os documentos pessoais. É possível também buscar informações pelos telefones 111, da Caixa Econômica Federal, e 121, do Disque Social.

Quem tem direito ao benefício?

Além de acompanhar o calendário, é importante entender quais são os critérios para receber o benefício. Hoje em dia, podem se enquadrar no programa as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para fazer esse cálculo, basta somar a renda de todos os integrantes da família e dividir o resultado pelo número de pessoas que moram na mesma casa. Se o valor por pessoa ficar dentro do limite estabelecido, a família poderá ser considerada elegível ao programa.

No entanto, estar dentro do limite de renda e ter inscrição no Cadastro Único não garantem a entrada automática no Bolsa Família. A inclusão depende da análise e da seleção realizadas pelo Governo Federal, conforme as regras do programa.

Beneficiários precisam cumprir regras de saúde e educação

Além dos critérios de renda, as famílias atendidas devem cumprir algumas condições relacionadas à saúde e à educação. Essas exigências buscam garantir o acompanhamento das crianças e adolescentes, além da atenção à saúde das gestantes.

Entre os principais compromissos estão:

Realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

Manter a vacinação em dia, conforme o calendário nacional;

Acompanhar o estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Garantir frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 6 anos incompletos;

Garantir frequência escolar mínima de 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica.

Dessa forma, o Bolsa Família não depende apenas da renda familiar. A manutenção do benefício também está ligada ao cumprimento das condições previstas pelo programa.

Fique atento aos golpes

Com o inicio dos pagamentos, os beneficiários também devem ficar atentos às tentativas de golpe. Mensagens enviadas por SMS, WhatsApp ou redes sociais podem prometer a liberação de valores extras ou solicitar a atualização do cadastro por meio de links suspeitos.

Para evitar problemas, não clique em links desconhecidos, não informe senhas ou códigos de confirmação e não compartilhe seus dados pessoais com pessoas que prometem liberar o benefício mediante pagamento de taxas. As consultas devem ser feitas pelos canais oficiais.

O Governo Federal também possui um canal destinado ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais.

Para fazer uma denúncia, acesse o canal Sem Fraude, do Governo Federal.