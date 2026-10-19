Sigma Lithium/Divulgação Setor de minerais críticos e estratégicos emprega mais de 129 mil pessoas no Brasil

O setor de minerais críticos e estratégicos (MCE) gerou 129.423 empregos no Brasil no ano de 2025, equivalente a 57% dos postos de trabalho da indústria extrativa mineral, que registrou 226.634 empregos no total. Esses números mostram a importância dessas atividades para a geração de empregos e para a economia nacional.

Em comparação ao ano de 2023, o número de trabalhadores ligados ao setor cresceu 8,6%. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), por meio do Portal de Minerais Críticos e Estratégicos, lançado recentemente.

Essa plataforma trás informações sobre o mercado de trabalho, o perfil dos profissionais, a remuneração média e as 21 substâncias minerais relacionadas a essas atividades. Entre elas estão: alumínio, ouro, ferro, cobre, terras-raras, nióbio, titânio e lítio.

Para elaborar o levantamento, foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

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Homens ocupam maior parte das vagas

Além de mostrar um crescimento do setor, o levantamento permite também conhecer melhor o perfil dos trabalhadores. No ano passado, os homens ocupavam em torno de 100.765 postos de trabalho relacionados aos minerais críticos e estratégicos, o que representa 78% do total. Já as mulheres correspondiam a 22%, com 28.658 empregos.

Os dados destacam também a participação de profissionais qualificados. A pesquisa aponta 51.714 empregos classificados como mão de obra qualificada. Entre os trabalhadores com ensino superior, foram registrados 30.707 profissionais, o equivalente a 14% do total de empregos considerados na análise.

Desse grupo, 19.060 vagas estavam ocupadas por homens e 11.647 por mulheres, mostrando a presença feminina também em funções que exigem formação universitária.

Ferro lidera a geração de empregos

Quando os números são analisados por tipo de mineral, o ferro aparece como o principal destaque na geração de trabalho. Em 2025, as atividades relacionadas a esse minério somaram 70.027 empregos.

Em seguida, aparece os metais preciosos registraram 21.313 empregos. Esses dados ajudam a identificar quais segmentos da mineração tem maior participação no mercado de trabalho brasileiro.

Escolaridade influencia na remuneração

A formação profissional também aparece como um fator importante quando o assunto é remuneração. Conforme o portal da ANM, em 2025, o salário médio de funcionários com ensino fundamental foi de R$ 3.218. Para os com ensino médio, a média chegou a R$ 4.142.

Já os profissionais com ensino superior, a remuneração média foi de R$ 11.856. Os valores mostram diferenças entre os níveis de escolaridade, embora a remuneração também possa variar conforme a função exercida e as características de cada atividade.

Minas Gerais e Pará se destacam

Além dessas informações, o portal permite visualizar onde os empregos estão concentrados. Por meio de um mapa interativo, é possível consultar a distribuição das atividades relacionadas aos minerais críticos e estratégicos pelos municípios brasileiros.

Divulgação Parauapebas

Em 2025, Parauapebas (PA) liderou entre os municípios destacados, com 8.234 empregos. Do total, 71,4% eram ocupados por homens e 28,6% por mulheres. A cidade também registrou 1.851 trabalhadores com ensino superior.

Logo depois aparece Nova Lima (MG), com 8.218 empregos. Nesse município, os homens representavam 63,3% dos trabalhadores, enquanto as mulheres correspondiam a 36,7%. Desse total de empregados, 4.776 tinham ensino superior.

Já Congonhas (MG) contabilizou 7.114 postos de trabalho, sendo 73,2% ocupados por homens e 26,8% por mulheres. O município também registrou 1.234 trabalhadores com formação superior.

Livre como a Borboleta Congonhas





Portal reúne dados sobre produção e investimentos

No portal também é possível verificar informações sobre emprego e remuneração, a plataforma da ANM disponibiliza indicadores sobre exploração mineral, investimentos, produção e comércio exterior. A iniciativa busca ampliar a transparência e facilitar o acesso a informações sobre o desempenho da mineração no Brasil.

De acordo com os dados apresentados, o país contava, em 2025, com 1.012 áreas em produção relacionadas aos indicadores divulgados, que resultaram em R$ 250,4 bilhões para o país.

Com todas essas informações reunidas em um único lugar, o Portal de Minerais Críticos e Estratégicos permite acompanhar diferentes aspectos da atividade mineral, desde a geração de empregos até os resultados econômicos. Dessa maneira, a ferramenta contribui para uma compreensão ampla sobre a importância da mineração para o desenvolvimento brasileiro.