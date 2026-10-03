Divulgação/MDS A recarga se iniciou nesta segunda (24)

O programa Gás do Povo garante o acesso ao botijão de gás de cozinha de 13 kilos para cerca de 14 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade em 2026, alcançando aproximadamente 44 milhões de brasileiros. A grande maioria dessas famílias é chefiada por mulheres, representando mais de 13,7 milhões dos beneficios liberados.

Os vales digitais são liberados no dia 10 de cada mês, e a frequência de entrega varia de acordo com o número de moradores da residência. Famílias compostas por duas ou três pessoas recebem um vale a cada três meses, enquanto lares com quatro ou mais integrantes têm direito a um vale a cada dois meses.

Para não perder o benefício, é fundamental que o CPF do Reponsável Familiar esteja regular junto à Receita Federal, sem pendências por atualização cadastral ou registros com indício de óbito.

Para consultar as revendas credenciadas,a acesse o site gasdopovo.mds.gov.br, o Portal Cidadão da Caixa ou aplicativo Meu Social.

Na hora de retirar o botijão na loja, basta apresentar o cartão com chip do Bolsa Família, cartão de debito da caixa ou CPF do responsável, juntamente do código enviado por SMS.