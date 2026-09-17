Agência Brasil Bolsa Família é pago a novo grupo nesta quinta ; veja quem recebe

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro começam nesta quinta-feira (17) e serão realizados normalmente, mesmo com a greve dos empregados da Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, os canais de pagamento dos benefícios sociais continuam funcionando durante a paralisação.

Os primeiros a receber são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os demais pagamentos seguem de forma escalonada, de acordo com o último dígito do NIS.

Os pagamentos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, conforme o final do NIS. Exceto por dezembro, quando os valores são antecipados.

Atualmente, o programa atende cerca de 19 milhões de famílias em todo o Brasil. O Bolsa Família tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de pobreza, garantindo uma renda mínima para famílias que muitas vezes dependem do benefício para manter as necessidades básicas dentro de casa.

O valor varia de acordo com a composição familiar e pode contar com adicionais.

Calendário em setembro

Final do NIS 1: 17/9

Final do NIS 2: 18/9

Final do NIS 3: 21/9

Final do NIS 4: 22/9

Final do NIS 5: 23/9

Final do NIS 6: 24/9

Final do NIS 7: 25/9

Final do NIS 8: 28/9

Final do NIS 9: 29/9

Final do NIS 0: 30/9

Próximos pagamentos

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Leia mais: Calendário do mês: veja informações dos principais benefícios

Não sabe como verificar seu NIS? Saiba como

O NIS pode ser consultado em diferentes documentos e aplicativos. Confira:

Cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão: o número aparece impresso no cartão.

Meu CadÚnico: o NIS também pode ser consultado pelo aplicativo ou site do Cadastro Único. Caixa Tem: quem recebe o benefício pela Poupança Social Digital pode consultar informações do Bolsa Família pelo aplicativo. CRAS: caso não consiga localizar o número pelos canais digitais, é possível procurar um Centro de Referência de Assistência Social com os documentos pessoais.

Também é possível buscar atendimento pelos telefones 111, da Caixa, e 121, do Disque Social.

Quem pode receber?

Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados sempre atualizados.

A principal regra para ter direito ao Bolsa Família é possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. Para chegar ao valor, o Governo soma toda a renda da casa e divide pela quantidade de moradores.

Além disso, é necessário cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

acompanhamento pré-natal para gestantes;

vacinação em dia, conforme o calendário nacional;

acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos;

frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos;

frequência mínima de 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica.

Quais são os valores pagos?

O Bolsa Família não possui um valor único para todas as famílias brasileiras. O pagamento varia conforme o número de integrantes e a composição familiar.

Atualmente, o programa garante R$ 600 como valor mínimo por família, além de aumento com possíveis adicionais.

O Benefício Primeira Infância paga R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

Já o Benefício Variável Familia r oferece R$ 50 adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 7 a 18 ano s incompletos.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o valor médio pago às famílias chegou a R$ 678,01 por residência em maio de 2026.

E se a renda da família aumentar?

O programa possui a chamada Regra de Proteção, que permite que algumas famílias continuem recebendo parte do benefício mesmo após um aumento na renda, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Nesses casos, o valor pode ser reduzido para 50% do benefício. O período de permanência varia conforme a situação da família.

Onde se cadastrar?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), principal instrumento do Governo Federal para identificar famílias de baixa renda.

Estar no CadÚnico, não significa entrada automática no Bolsa Família, já que o programa possui regras específicas e a família precisa passar por uma avaliação.

Como sacar o Bolsa Família?

Caixa/Divulgação Aplicativo da CaixaTem

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir até uma agência da Caixa.

Também é possível utilizar o cartão do programa para realizar compras em estabelecimentos comerciais na função débito.

Os saques podem ser feitos em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

*Estagiária sob supervisão



