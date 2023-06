Na semana passada, em colaboração com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MDS lançou o sistema de integração de dados do CadÚnico, por meio do Conecta gov.br. O objetivo é permitir a integração automática de cerca de 240 órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, agilizando o atendimento à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.