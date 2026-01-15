Reprodução/ Freepik Caixa leiloa mais de 500 imóveis com até 65% de desconto

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o Banco Itaú realizam, na segunda metade de janeiro, leilões de cerca de 680 propriedades em todo o Brasil. Entre os imóveis, estão inclusos casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, com valores menores que R$ 20 mil e condições diferenciadas de pagamento em alguns lotes.

Os leilões são 100% on-line e acontecem nos dias 16 e 19 de janeiro, por meio das plataformas das leiloeiras VIP, Biasi e Frazão. É possível financiar, usar o FGTS ou obter descontos para pagamentos à vista, dependendo do imóvel e do edital.

O interessado que quiser participar deve realizar o cadastro no site da leiloeira responsável, enviar a documentação exigida e aguardar a habilitação.

440 imóveis com descontos de até 50%

No dia 19 de janeiro, a partir das 10h, a Caixa Econômica Federal promove um leilão com 440 imóveis distribuídos por todos os estados brasileiros. Os lances iniciais começam em R$ 20,3 mil, com descontos que podem chegar a 50% do valor da avaliação.

Entre os imóveis leiloados, estão 289 apartamentos, 124 casas, 24 terrenos e três imóveis comerciais, com maior concentração na região Sudeste, a Caixa também oferece opções na região Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte.

Em algumas unidades é possível financiar até 95% do valor, utilizando o FGTS. O banco também oferece unidades do Minha Casa, Minha Vida .

Itaú realiza dois leilões com imóveis em diversos estados

Já o Itaú Unibanco participa de dois leilões neste mês, no dia 16 e no dia 19 de janeiro.

No dia 16, serão leiloados cerca de 120 imóveis em 10 estados, pela plataforma Biasi Leilões, às 11h. Os valores variam entre R$ 62 mil e R$ 2 milhões, com possibilidade de parcelamento em até 78 vezes ou desconto de 10% para pagamento à vista.

Já no dia 19, os leilões foram realizados na plataforma Frazão Leilões, reunindo 122 imóveis em 14 estados, com lances iniciais em R$ 17,8 mil, incluindo casas, apartamentos e terrenos em diferentes regiões do país.

Vale lembrar que os imóveis vendidos podem apresentar diferentes estados de conservação e pendências jurídicas ou tributárias, por isso, a recomendação é analisar com cuidado os editais, verificar fotos, descrição do imóvel e, sempre que possível, buscar orientação especializada em leilões.