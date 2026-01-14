Ricardo Stuckert Lula diz que vai criar novo programa para baratear passagens; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta-feira (15), a Lei Orçamentária Anual (LOA) que fixa as receitas e despesas para o ano de 2026. O despacho divulgado no Diário Oficial da União, aponta veto ao valor de R$ 393 milhões em emendas parlamentares, incluído pelo Congresso Nacional.

No documento, o presidente justifica o veto ao projeto de lei (PL) como contrariedade ao interesse público.

"A inclusão das programações em questão contraria o interesse público. [...] Essas programações são usualmente destinadas a acomodar emendas que teriam destinação específica estabelecida pelos parlamentares, o que conflita com os limites estabelecidos no art. 11 da Lei Complementar nº 210, de 25 de novembro de 2024, motivo pelo qual o veto se impõe.", descreve Lula em despacho.

O texto da Lei Orçamentária aprovado no Congresso no ano passado previa aproximadamente R$ 61 bilhões em emendas parlamentares. Desse total, cerca de R$ 37,8 bilhões seriam destinados a emendas impositivas, de pagamento obrigatório.





Além do veto presidencial de quase R$ 400 milhões em emendas parlamentares, há a expectativa de que o governo federal edite outros atos normativos para bloquear mais R$ 11 bilhões em emendas parlamentares para outras ações.

O veto terá que ser apreciado por deputados e senadores, que poderão mantê-lo ou derrubá-lo.

Orçamento 2026

O orçamento de 2026 será de R$ 6,54 bilhões, fixas tanto para receita quanto para despesas. Desse total, R$ 2.9 bilhões serão destinados ao Orçamento Fiscal; R$ 1,5 trilhão para Orçamento da Seguridade Social; e R$ 1,8 trilhão para refinanciamento da Dívida Pública Federal. A meta de superávit é de R$ 34,2 bilhões.

As áreas de Saúde e Educação contarão com recursos totais de R$ 271,3 bilhões e R$ 233,7 bilhões, respectivamente. Além disso, o Bolsa Família, tem R$ 158,63 bilhões previstos, enquanto o Pé de Meia, contará com R$ 11,47 bilhões. Outros R$ 4,7 bilhões estão previstos para o programa que garante acesso a botijão de gás a famílias de baixa renda.