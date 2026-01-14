Reprodução/ Agência Brasil Fila do INSS

O Programa de Gerenciamento de Benefícios ( PGB) do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) passou por alterações que tem como objetivo agilizar a tramitação dos processos. Uma das principais mudanças foi a nacionalização da fila, com a redistribuição dos servidores para dar andamento às demandas em diversas regiões. As novas diretrizes foram publicadas no Diário Oficial da União ( DOU).

Veja também: Governo sanciona lei que proíbe descontos indevidos no INSS

“A ideia é que a força de trabalho das regiões com melhores indicadores possa atuar nos processos daqueles que estão esperando mais tempo. Além disso, nós focamos naqueles benefícios que possuem maior número de pessoas aguardando”, explicou o presidente do INSS, Gilberto Waller.

Conforme o Relatório da Fila, divulgado em outubro de 2025 pela instituição, o tempo médio de concessão de benefícios caiu para 35 dias, após atingir uma média de 64 dias de espera em março daquele ano.

Segundo Waller, o foco será direcionado aos benefícios com maior demanda. “Essa é a prioridade para a gente atacar essa fila de verdade: tais como os casos do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e os benefícios por incapacidade. Isso representa quase 80% da nossa fila e esses são aqueles que vamos atacar prioritariamente”.





Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB)

Instituído pela Lei nº 15.201/2025, o PGB tem como finalidade acelerar a revisão de benefícios do INSS, além de reduzir a fila de espera, por meio da concessão de bonificações a peritos e servidores que realizem atividades além da capacidade regular de trabalho.

Esse mecanismo, conhecido como Pagamento Extraordinário do PGB ( PEPGB), também passou por ajustes recentes, com a definição de limites diários, regras de participação e critérios de controle de qualidade.

Além disso, em novembro de 2025, diante de um aumento de 23% no volume de novos processos ao longo do ano, o INSS criou um comitê estratégico responsável por monitorar, avaliar e propor soluções para reduzir a fila de requerimentos de benefícios.