Divulgação/Caixa Os sorteios da + Milionária acontecem às quartas e aos sábados

O prêmio de R$ 17 milhões do concurso 320 da +Milionária foi sorteado nesta quarta-feira (14), às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Não houve vencedores e o prêmio subiu para R$ 17,5 milhões.

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Veja dezenas:

35-41- 20-38-36-44

Trevos: 4 - 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 215.055,64

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

8 apostas ganhadoras, R$ 11.947,53

4 acertos + 2 trevos

46 apostas ganhadoras, R$ 2.226,24

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

558 apostas ganhadoras, R$ 183,52

3 acertos + 2 trevos

728 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

6906 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

5915 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

56014 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

O concurso 6927 da Quina também foi sorteado, com prêmio de R$ 7.852.465,26 milhões. O valor subiu para R$ 9 milhões por não ter vencedores. Veja as dezenas:

Confira os números:

57-03-69-20-49

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 16.107,03

3 acertos

3.200 apostas ganhadoras, R$ 139,01

2 acertos

91.817 apostas ganhadoras, R$ 4,84

Lotofácil

O concurso 3587 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Duas apostas levaram o prêmio principal. Veja os números:

20-22-12-13-11-02-19-04-09-10-08-01-16-17-18

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.706.729,60

14 acertos

314 apostas ganhadoras, R$ 2.228,59

13 acertos

12451 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

171705 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

915959 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

ACAILANDIA/MA

1 aposta levou o prêmio de R$2.706.729,60

SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

1 aposta levou o prêmio de R$2.706.729,60

Lotomania

O concurso 2875 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.100.000,00. O prêmio acumulou e chegou a R$ 3.000.000,00. Veja os números:

27-09-71-34-44-69-53-97-75-11-12-67-51-24-81-55-88-32-80-54

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 43.830,78

18 acertos

52 apostas ganhadoras, R$ 2.634,06

17 acertos

484 apostas ganhadoras, R$ 282,99

16 acertos

3122 apostas ganhadoras, R$ 43,87

15 acertos

14047 apostas ganhadoras, R$ 9,75

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2912 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 7.827. 270,29 e o 2º sorteio avaliado em R$ 141.304,29. O prêmio acumulou para R$ 8,5 milhões. Veja os números:

1º sorteio: 12-17-20-23-19-33

2º sorteio: 23-38-15-07-10-33

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

32 apostas ganhadoras R$ 4.014,33

4 acertos

1.597 apostas ganhadoras R$ 91,92

3 acertos

27.774 apostas ganhadoras R$ 2,64

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

28 apostas ganhadoras R$ 4.129,02

4 acertos

1.460 apostas ganhadoras R$ 100,55

3 acertos

25.028 apostas ganhadoras R$ 2,93

Super Sete

O concurso 798 do Super Sete sorteiou o prêmio de R$ 500.000, 00. Ninguém acertou o prêmio principal e valor chegou a R$ 950.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 4.

COLUNA 2 - 8.

COLUNA 3 - 5.

COLUNA 4 - 7

COLUNA 5 - 1.

COLUNA 6 - 4.

COLUNA 7 - 6.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 10.315,07

5 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 755,68

4 acertos

477 apostas ganhadoras, R$ 61,78

3 acertos

4.031 apostas ganhadoras, R$ 6,00