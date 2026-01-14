O prêmio de R$ 17 milhões do concurso 320 da +Milionária foi sorteado nesta quarta-feira (14), às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Não houve vencedores e o prêmio subiu para R$ 17,5 milhões.
Veja dezenas:
35-41- 20-38-36-44
Trevos: 4 - 6
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 215.055,64
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
8 apostas ganhadoras, R$ 11.947,53
4 acertos + 2 trevos
46 apostas ganhadoras, R$ 2.226,24
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
558 apostas ganhadoras, R$ 183,52
3 acertos + 2 trevos
728 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
6906 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
5915 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
56014 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
O concurso 6927 da Quina também foi sorteado, com prêmio de R$ 7.852.465,26 milhões. O valor subiu para R$ 9 milhões por não ter vencedores. Veja as dezenas:
Confira os números:
57-03-69-20-49
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 16.107,03
3 acertos
3.200 apostas ganhadoras, R$ 139,01
2 acertos
91.817 apostas ganhadoras, R$ 4,84
Lotofácil
O concurso 3587 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Duas apostas levaram o prêmio principal. Veja os números:
20-22-12-13-11-02-19-04-09-10-08-01-16-17-18
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.706.729,60
14 acertos
314 apostas ganhadoras, R$ 2.228,59
13 acertos
12451 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
171705 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
915959 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
ACAILANDIA/MA
1 aposta levou o prêmio de R$2.706.729,60
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
1 aposta levou o prêmio de R$2.706.729,60
Lotomania
O concurso 2875 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.100.000,00. O prêmio acumulou e chegou a R$ 3.000.000,00. Veja os números:
27-09-71-34-44-69-53-97-75-11-12-67-51-24-81-55-88-32-80-54
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 43.830,78
18 acertos
52 apostas ganhadoras, R$ 2.634,06
17 acertos
484 apostas ganhadoras, R$ 282,99
16 acertos
3122 apostas ganhadoras, R$ 43,87
15 acertos
14047 apostas ganhadoras, R$ 9,75
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2912 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 7.827. 270,29 e o 2º sorteio avaliado em R$ 141.304,29. O prêmio acumulou para R$ 8,5 milhões. Veja os números:
1º sorteio: 12-17-20-23-19-33
2º sorteio: 23-38-15-07-10-33
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
32 apostas ganhadoras R$ 4.014,33
4 acertos
1.597 apostas ganhadoras R$ 91,92
3 acertos
27.774 apostas ganhadoras R$ 2,64
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
28 apostas ganhadoras R$ 4.129,02
4 acertos
1.460 apostas ganhadoras R$ 100,55
3 acertos
25.028 apostas ganhadoras R$ 2,93
Super Sete
O concurso 798 do Super Sete sorteiou o prêmio de R$ 500.000, 00. Ninguém acertou o prêmio principal e valor chegou a R$ 950.000,00. Veja os números:
COLUNA 1 - 4.
COLUNA 2 - 8.
COLUNA 3 - 5.
COLUNA 4 - 7
COLUNA 5 - 1.
COLUNA 6 - 4.
COLUNA 7 - 6.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 10.315,07
5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 755,68
4 acertos
477 apostas ganhadoras, R$ 61,78
3 acertos
4.031 apostas ganhadoras, R$ 6,00