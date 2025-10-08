Reprodução O novo modelo funcionará de forma complementar às expansões recentes do Minha Casa, Minha Vida

O Governo Federal anunciará nesta sexta-feira (10), em São Paulo, uma nova política habitacional voltada à ampliação do crédito para a classe média.

O lançamento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integra um conjunto de medidas para fortalecer o setor de habitação no país.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), o objetivo central é facilitar o acesso ao crédito imobiliário para famílias de renda média e restabelecer a poupança como principal fonte de financiamento habitacional no Brasil.

A proposta busca estimular a construção civil, gerar empregos e contribuir para a redução do déficit habitacional.

A medida prevê a redefinição da destinação dos depósitos compulsórios da poupança. Parte dos recursos que atualmente permanecem retidos no Banco Central será liberada para o financiamento de moradias, ampliando a flexibilidade do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

Com isso, as instituições financeiras poderão recorrer a fontes de custo mais baixo, permitindo a oferta de crédito habitacional em condições mais competitivas, mesmo em um cenário de juros elevados.

De acordo com estimativas do governo, a iniciativa poderá injetar até R$ 150 bilhões em crédito habitacional até 2026.

O montante deve impulsionar o mercado imobiliário e beneficiar famílias de classe média que não se enquadram nas faixas tradicionais de baixa renda atendidas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Novo modelo

O novo modelo funcionará de forma complementar às expansões recentes do Minha Casa, Minha Vida, como a criação da Faixa 4, voltada a famílias com renda de até R$ 12 mil mensais.

A diferença está no mecanismo de financiamento, que, neste caso, será sustentado pela poupança e não por subsídios diretos do governo.

A política habitacional entrará em vigor ainda no ano que vem e faz parte de um pacote mais amplo de medidas para o setor.

Jader Filho afirmou que a retomada da poupança como instrumento de crédito é estratégica para o equilíbrio e a sustentabilidade do sistema habitacional brasileiro.

Detalhes sobre taxas de juros, prazos de financiamento e condições específicas deverão ser divulgados durante o evento de lançamento em São Paulo.

O governo pretende que as novas regras tragam maior dinamismo ao crédito imobiliário, ampliando as possibilidades de compra de imóveis por parte da população de renda média nos próximos anos.