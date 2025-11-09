Reprodução Leilão de imóveis do Itaú acontece em novembro

O Itaú leiloa mais de 200 imóveis em 20 estados brasileiros em novembro com descontos que podem chegar a até 82%. De acordo com o plataforma Zuk, onde o leilão é feito, são mais de cem imóveis residenciais, comerciais e terrenos em diferentes regiões do país.

O leilão, previsto para ocorrer no próximo dia 18, tem lances iniciais que vão desde R$ 19 mil até imóveis a partir de R$ 800 mil.

Principais destaques

Entre os principais descontos, destacam-se um imóvel em São Paulo de 36 m² que apresenta desconto de 50%, saindo de R$ 536 mil para R$ 268 mil. O maior desconto é para uma casa de 230 m² em Quirinópolis, em Goiás, que tem lances a partir de R$ 63 mil.

Outra propriedade de 122 m² no município de Barro Duro, no Piauí, tem desconto de 70%: o lance inicial é de R$ 70 mil.

As condições de pagamento variam conforme o lote. Alguns imóveis são vendidos à vista, sem desconto, e outros oferecem abatimento no momento da compra. Para participar, é necessário se cadastrar no Portal Zuk e consultar o edital.





O leilão é realizado em parceria com a Biasi Leilões. No site da leiloeira, são 118 imóveis localizados em 17 estados, com lances que partem de R$ 31.900,50 e podem chegar a R$ 1.053.634,50.

O Itaú permite parcelamento em até 78 vezes ou pagamento à vista com entrada mínima de 30%. Confira todas as condições nos sites oficiais das empresas parceiras.