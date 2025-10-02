Reprodução Preços dos imóveis variam entre R$ 54 mil e R$ 1 milhão

O Itaú Unibanco, em parceria com a empresa Zuk, promove no próximo dia 8 de outubro um leilão online de imóveis em diferentes estados do país.

Serão ofertados 135 lotes entre residenciais, comerciais e terrenos, com valores iniciais a partir de R$ 54 mil.

Segundo o edital, os descontos podem chegar a 59%, dependendo do lote e da forma de pagamento.

Há casos em que o valor integral deve ser quitado à vista, sem abatimento, e outros em que o desconto é aplicado para pagamento imediato.

Os imóveis estão localizados em 21 estados e no Distrito Federal, incluindo Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os exemplos listados, há um apartamento de 47 metros quadrados em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, avaliado em R$ 54 mil, e uma unidade de 545 metros quadrados no bairro Jardim Monte Kemel, em São Paulo, com preço inicial de R$ 1 milhão.





Maior desconto

O maior desconto registrado é o de uma casa em Cruzeiro, no interior de São Paulo, com 294 metros quadrados, cujo valor caiu de R$ 700 mil para R$ 287 mil.

O leilão será realizado exclusivamente pela plataforma digital da Zuk, que reúne editais e permite o envio de lances. Os interessados precisam se cadastrar previamente para participar.